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1000 Yatırımlar Holding işlem tarihi 2023: 1000 Yatırımlar Holding kaç lot verdi? Halka arz sonuçları açıklandı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.11.2023 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
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1000 Yatırımlar Holding işlem tarihi 2023: 1000 Yatırımlar Holding kaç lot verdi? Halka arz sonuçları açıklandı!

"1000 yatırımlar holding borsada ne zaman işlem görecek?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş., BINHO BIST koduyla Yıldız Pazar'da işlem görmek üzere halka arz sonuçlarını açıkladı. İşte konuya ilişkin detaylar....

"1000 yatırımlar holding kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?" sorusu araştırma konusu oluyor. Geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş., BINHO BIST koduyla Yıldız Pazar'da işlem görmek üzere halka arz sonuçlarını açıkladı. İşte 1000 Yatırımlar Holding hisse, borsa işlem tarihi...

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

1000 Yatırımlar Holding halka arz sonuçları açıklandı. BINHO halka arzında hesaplara 3-4 lot (375-500₺) dağıtım yapıldı.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 14-15 Kasım 2023 tarihleri arasında tamamlandı.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HİSSE FİYATI

1000 Yatırımlar Holding halka arz hisse fiyatı 125 TL sabit fiyattan satıldı ve tamamı eşit dağıtıldı.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

14-15 Kasım tarihleri arasında talep toplayan 1000 Yatırımlar Holding, 20 Kasım Pazartesi günü borsada işlem göremesi bekleniyor.

1000 YATIRIMLAR KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

1000 Yatırımlar Holding halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı faiz hassasiyeti olan kişiler tarafından merak ediliyor. BINHO katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

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