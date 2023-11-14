Üniversite öğrencilerine müjde: Vergisiz telefon ve bilgisayar desteği verilmesi hakkında tebliğ Resmi Gazete'de! Başvuru nereden yapılacak şartlar neler?
Üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Genel seçimlerden hemen önce müjdesi verilen üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere sağlanacak ÖTV ve KDV'siz telefon şartları neler? Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman? İşte detaylar...
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile birlikte teknolojik cihaz desteğine başvuru şartları belirlendi. Buna göre, satın alım tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek. Peki başvuru nereden yapılacak şartları neler?
IBAN NUMARASI ÖĞRENCİYE AİT OLMALI
Cihazın, vergiler dahil nihai satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçemeyecek ve cihaz ikinci el olamayacak. Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığının bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Başvurular kimlik doğrulaması ile yapılacak ve başvuruda, kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının, kendi adına kayıtlı telefon numarasının, IBAN numarasının, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarasının ve bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi zorunlu olacak.
DESTEK TUTARI IBAN'A YATIRILACAK
Başvurular değerlendirildikten sonra şartları sağlamaması halinde reddedilecek ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak. Başvurunun kabulü halinde ise mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44,44'ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66'sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak.
Öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ama destek tutarı 5 bin 500 Türk Lirasını geçemeyecek. İnternet desteği almak isteyen öğrenciler de başvurularını bakanlık bilişim sisteminden yapacak.
İnternet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerde de açık öğretim programları hariç yükseköğretim programlarına kayıt, 26 yaşından gün almama ve destekten yararlanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması şartları aranacak.
İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular bugünden itibaren iki ay içinde yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Baraj doluluk oranı güncel | İSKİ 13 Kasım İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç, arttı mı? Sağanak yağışlar sonrası su seviyesi yükseldi mi?
- KYK kredi faizi kalktı mı? 2023-2024 GSB öğrenim kredisi geri ödeme faizi ne kadar, kaç taksitte ödeniyor? Kredi borcu ertelenir mi?
- Sadece yüksek IQ'ya sahip kişiler görüyor! 25 saniye içinde 7 çitayı 300 kişiden sadece 10 kişi bulabildi!
- Gelinim Mutfakta 13 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM! İlk önce o illere verilecek! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz evlilik kredisi şartları, Aile ve Gençlik Bankası...
- SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT emeklisine ekran açıldı! Adınıza ödeme birikmiş olabilir, hemen kontrol edin! İkramiye, seyyanen...
- İBB burs sonuçları görüntüleme ekranı 2023-2024: 13 Kasım 2023 İBB burs sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak?
- Kediniz aslında sizinle konuşuyormuş! Uzmanlar açıkladı! Meğer kediniz bu hareketleri yaparken...
- Galatasaray’a 24. şampiyonluğu o isim getirecek! Transferi böyle duyurdu! 30 milyonluk süperstar transferi…
- Sigaraya zammı geldi son dakika? 13 Kasım 5 TL zam sonrası fiyatlar ne kadar oldu? En ucuz en pahalı sigara...
- Evde bakım maaşı yatan iller listesi | 13-14-15-16-17 Kasım Evde Bakım Parası yattı mı, ne zaman? 2024 zamlı bakım maaşı tablosu! E-Devlet sorgulama ekranı...
- Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek? GSB KYK burs çıktı mı, öğrenim kredisi nedir?