5 yıl -1800 gün erken emekli olacaksınız! 2000-2002-2008 öncesi ve sonrası sigorta girişi olanlara müjde! Yaşa göre prim gün tablosu…
EYT düzenlemesi, 1999 ile 2008 yılları arasındaki SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kayıtlarına sahip olanlar için önemli bir yaşa göre kademeli emeklilik fırsatı sunuyor. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan 5 milyondan fazla kişiye erken emeklilik hakkı tanıyan bu düzenleme, aynı zamanda 2000 ile 2008 yılları arasındaki sigortalıların emeklilik şartlarını detaylı bir şekilde ele alıyor. Yeni düzenleme, bu döneme ait sigortalılar için emeklilik koşullarını belirleyerek, erken emeklilik imkanı sunuyor. Gelecekte emeklilik hayalleri kuranları yakından ilgilendiren bu düzenleme, emeklilik sürecini daha erişilebilir hale getiriyor. İşte yaşa göre kademeli emeklilik tablosu...
EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi bulunan yaklaşık 5 milyon kişiye erken emeklilik kapılarını araladı. Bu özel düzenleme, vatandaşlara kademeli olarak emeklilik ayrıcalığı tanıyarak, prim ve yaş şartlarını sağladıklarında emekli maaşı almalarına imkan tanıyor. Ayrıca, 2000 ile 2008 yılları arasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olanlar için yeni bir düzenleme beklentisi oluştu. Bu düzenleme, söz konusu döneme ait sigortalılar için emeklilik koşullarını belirleyerek, bu gruba da erken emeklilik imkanı getirebilir. Emeklilik planları yapanların dikkatle takip ettiği bu düzenleme, gelecekte emeklilik sürecini olumlu yönde etkileyebilir.
Eğer yeni düzenleme hayata geçirilirse, prim günü, yaş ve sigortalılık süresi koşullarını sağlayan çalışanlar erken emekli olabilecekler. İşte 2000 – 2008 yılları arasında girişi olanların emekli olması halinde karşılaşacağı kademeli emeklilik şartları...
2000 VE 2008 ARASI SGK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDINĞI GİRİŞİ OLANLARA ERKEN EMEKLİLİK!
EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar için yeni bir emeklilik reformu geliyor. Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması durumunda, EYT düzenlemesi sonrasında güncellenen prim-yaş listesine göre, 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar erken emekli olabilecekler.
EYT düzenlemesi sonrasında, 5 milyonu aşkın 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı emekli oldu. Prim gününü dolduramayanlar ise borçlanma formülü ile emeklilik hakkı kazandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında, sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler.
YAŞA GÖRE KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI!
Kademli emeklilikte SSK'lı çalışanlar belirli yaşa ve prim sayısına ulaştıktan sonra kademeli olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.
Kademeli emeklilikte şartlar çalışanın sigorta türüne ve başlangıç tarihine göre değişebilir. Kademeli emeklilikte çalışanlar daha erken emekli olma fırsatı yakalayabilir fakat bu emekliliğin maaşlarda düşüş gibi dezavantajları da bulunmaktadır. İşte sigortalılık süresi ve prim günü sayısına göre emeklilik şartları:
- SSK'lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.
- SSK'lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.
- BAĞ-KUR'lu kadınlar: 7200 prim günü.
- BAĞ-KUR'lu erkekler: 9000 prim günü.
- Emekli Sandığı'na tabi kadınlar: 7200 prim günü.
- Emekli Sandığı'na tabi erkekler: 9000 prim günü.
2000 VE 2008 ARASI SGK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDINĞI KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU
- 9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.
- 2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.
- 2001 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.400 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.400 pirim gün şartı aranacak.
- 2002 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.475 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.475 pirim gün şartı aranacak.
- 2003 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 44 yaş ve 6.550 pirim günü, erkekler için 46 yaş ve 6.550 pirim gün şartı aranacak.
- 2004 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 45 yaş ve 6.625 pirim günü, erkekler için 47 yaş ve 6.625 pirim gün şartı aranacak.
- 2005 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 46 yaş ve 6.700 pirim günü, erkekler için 48 yaş ve 6.700 pirim gün şartı aranacak.
- 2006 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 47 yaş ve 6.775 pirim günü, erkekler için 49 yaş ve 6.775 pirim gün şartı aranacak.
- 2007 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 48 yaş ve 6.850 pirim günü, erkekler için 50 yaş ve 6.850 pirim gün şartı aranacak.
- 2008 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 49 yaş ve 6.925 pirim günü, erkekler için 51 yaş ve 6.925 pirim gün şartı aranacak.
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