1000 Yatırımlar Holding halka arz sonuçları 2023: 1000 Yatırımlar Holding halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir?
"1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman?" sorususu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye'nin önde gelen yatırım holdinglerinden biri olan 1000 Yatırımlar Holding, halka arz sürecine girmeye hazırlanıyor. Yatırımcılar, holdingin halka arz katılım endeksi durumu, katılma şartları, banka bilgileri ve talep toplama tarihleri hakkında merakla bekliyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
"1000 Yatırımlar Holding halka arz başladı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 1000 Yatırımlar Holding, halka arz sürecine girmeye hazırlanıyor. Yatırımcılar, holdingin halka arz katılım endeksi durumu, katılma şartları, banka bilgileri ve talep toplama tarihleri hakkında merakla bekliyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN, KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin halka arz talep toplama tarihleri 14-15 Kasım olarak açıklandı. Katılım endeksine de uygundur.
1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR, FİYATI NEDİR?
1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin halka arz fiyatı 125 TL olarak açıklandı. Pay ise 9.500.000 lot olarak belirtildi.
KASIM 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ
*13-17 Kasım halka arz takviminde 3 şirket yer aldı.
*1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin halka arz taleplerinin toplanmasının 14-15 Kasım tarihlerinde yapılacak.
*Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.'nin halka arz talepleri 15-16 Kasım tarihlerinde toplanacak.
*Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.'nin halka arz tarihleri ise 15-16-17 Kasım olarak açıklandı.
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