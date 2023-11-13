2022’nin parlayan yıldızı Türkiye! Dünya genelinde 5’inci oldu! O kategoride yüzde 88 arttı

TÜRKİYE, EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 5. ÜLKE

Raporda, Türkiye'nin, toplam 51 milyon ziyaretçi ile 2022 yılında en çok turist ağırlayan 5. ülke olduğu bildirilirken, 2023 yılının ilk yarısında bu rakamın 2022 ilk yarısına göre yüzde 21 artarak 22 milyon olarak yansıdığı açıklandı.

2023 yılının ilk yarısında ziyaretçilerin geliş amacının yüzde 76,2'lık oranla "seyahat, eğlence, spor ve kültürel faaliyetler", yüzde 16,6'lık oranla "akraba ve arkadaş ziyareti" olarak kaydedilen raporda, Türkiye'ye "alışveriş" için gelenlerin oranının ise önceki yıllarla benzer biçimde yüzde 3'te sabit kaldığı belirtildi.