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"Emeklilerin maaş tarihi değişecek" iddialarına yalanlama! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından açıklama...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.11.2023 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
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Emeklilerin maaş tarihi değişecek iddialarına yalanlama! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından açıklama...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bazı yayın organlarında "emeklilerin maaş tarihlerinin değiştiği" yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinin değişmediğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "emeklilerin maaş tarihlerinin değiştiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecektir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."

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