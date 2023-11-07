Troy ödeme sistemi nedir, nasıl başvuru yapılır? Hangi banka kredi ve hesap kartı üzerinden kullanılabiliyor?

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş ("BKM") tarafından kurulan ve işletilen bir kartlı ödeme sistemi Troy, 31 Mart 2016 tarihinde BDDK'dan aldığı kartlı sistem kurma izni ile faaliyetlerine başladı. Yürürlükteki yasalar uyarınca 10 Mart 2016 tarihinde TCMB'den de ödeme sistemi işletmeciliği onayı alan firma, nereyse tüm bankalara ait kredi kartı ve hesap karları ile çalışma yürütüyor. Peki, Troy ödeme sistemi nedir, nasıl kullanılır? İşte Troy ile ilgili merak edilen detaylar…

TROY NEDİR?

Troy Bankalararası Kart Merkezi A.Ş ("BKM") tarafından kurulan, 1 Mart 2016 tarihinde BDDK ve 10 Mart 2016 tarihinde TCMB'den aldığı onaylar ile faaliyetine başlayan ödeme sistemine verilen addır. Troy bir Türk markasıdır. Anlaşmalı bankalara ait kredi kartı ve banka karları aracılığı ile kullanılabiliyor.