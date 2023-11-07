Troy ödeme sistemi nedir, nasıl başvuru yapılır? Hangi banka kredi ve hesap kartı üzerinden kullanılabiliyor?
2016 yılından itibaren 18 banka ve 3 elektronik para kuruluşu ile çalışmalarını yürüten ödeme sistemi Troy, merak edilen konular arasından yerini aldı. Kredi ve banka kartları ile kullanılabilen ödeme sistemi, bir Türk markası olarak karşımıza çıkıyor. İşte Troy logolu kredi veya banka kartı alabileceğiniz bankaların listesi…
Bankalararası Kart Merkezi A.Ş ("BKM") tarafından kurulan ve işletilen bir kartlı ödeme sistemi Troy, 31 Mart 2016 tarihinde BDDK'dan aldığı kartlı sistem kurma izni ile faaliyetlerine başladı. Yürürlükteki yasalar uyarınca 10 Mart 2016 tarihinde TCMB'den de ödeme sistemi işletmeciliği onayı alan firma, nereyse tüm bankalara ait kredi kartı ve hesap karları ile çalışma yürütüyor. Peki, Troy ödeme sistemi nedir, nasıl kullanılır? İşte Troy ile ilgili merak edilen detaylar…
TROY NEDİR?
Troy Bankalararası Kart Merkezi A.Ş ("BKM") tarafından kurulan, 1 Mart 2016 tarihinde BDDK ve 10 Mart 2016 tarihinde TCMB'den aldığı onaylar ile faaliyetine başlayan ödeme sistemine verilen addır. Troy bir Türk markasıdır. Anlaşmalı bankalara ait kredi kartı ve banka karları aracılığı ile kullanılabiliyor.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Troy logolu kart sahibi olabilmek için bankanıza Troy logolu kart istediğinizi belirterek banka veya kredi kartı başvurusunda bulunmanız yeterli olacak.
NEREDE KULLANILIR?
TROY logolu kartlar ile Türkiye'deki tüm ATM ve POS'lardan işlem yapılabiliyor, internet ve mobil alışverişlerinde de kart güvenle kullanılabiliyor. Arka yüzünde Discover-Diners-Pulse logoları bulunan kartlarla da tüm dünyada işlem yapmak mümkün.
TROY HANGİ BANKALARIN KREDİ VE HESAP KARTLARI İLE ÇALIŞIYOR
Troy Kredi Kartı Veren Finansal Kuruluşlar
Akbank
Alternatif Bank
QNB Finansbank
Halkbank
TEB (Türkiye Ekonomi Bankası)
VakıfBank
Garanti BBVA
Yapı Kredi Bankası
Şekerbank
Anadolubank
Kuveyttürk
Türkiye Finans
İş Bankası
Ziraat Bankası
Troy Banka Kartı Veren Finansal Kuruluşlar
Akbank
Aktif Bank
AlBaraka
Anadolubank
QNB Finansbank
Garanti BBVA
Emlak Bank
TEB
YapıKredi
Ziraat Bankası
Türkiye İş Bankası
VakıfBank
Vakıf Katılım
Halkbank
ING
KuveytTürk
Türkiye Finans
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