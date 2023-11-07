07 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Troy ödeme sistemi nedir, nasıl başvuru yapılır? Hangi banka kredi ve hesap kartı üzerinden kullanılabiliyor?

Troy ödeme sistemi nedir, nasıl başvuru yapılır? Hangi banka kredi ve hesap kartı üzerinden kullanılabiliyor?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.11.2023 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
ABONE OL
Troy ödeme sistemi nedir, nasıl başvuru yapılır? Hangi banka kredi ve hesap kartı üzerinden kullanılabiliyor?

2016 yılından itibaren 18 banka ve 3 elektronik para kuruluşu ile çalışmalarını yürüten ödeme sistemi Troy, merak edilen konular arasından yerini aldı. Kredi ve banka kartları ile kullanılabilen ödeme sistemi, bir Türk markası olarak karşımıza çıkıyor. İşte Troy logolu kredi veya banka kartı alabileceğiniz bankaların listesi…

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş ("BKM") tarafından kurulan ve işletilen bir kartlı ödeme sistemi Troy, 31 Mart 2016 tarihinde BDDK'dan aldığı kartlı sistem kurma izni ile faaliyetlerine başladı. Yürürlükteki yasalar uyarınca 10 Mart 2016 tarihinde TCMB'den de ödeme sistemi işletmeciliği onayı alan firma, nereyse tüm bankalara ait kredi kartı ve hesap karları ile çalışma yürütüyor. Peki, Troy ödeme sistemi nedir, nasıl kullanılır? İşte Troy ile ilgili merak edilen detaylar…

TROY NEDİR?

Troy Bankalararası Kart Merkezi A.Ş ("BKM") tarafından kurulan, 1 Mart 2016 tarihinde BDDK ve 10 Mart 2016 tarihinde TCMB'den aldığı onaylar ile faaliyetine başlayan ödeme sistemine verilen addır. Troy bir Türk markasıdır. Anlaşmalı bankalara ait kredi kartı ve banka karları aracılığı ile kullanılabiliyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Troy logolu kart sahibi olabilmek için bankanıza Troy logolu kart istediğinizi belirterek banka veya kredi kartı başvurusunda bulunmanız yeterli olacak.

NEREDE KULLANILIR?

TROY logolu kartlar ile Türkiye'deki tüm ATM ve POS'lardan işlem yapılabiliyor, internet ve mobil alışverişlerinde de kart güvenle kullanılabiliyor. Arka yüzünde Discover-Diners-Pulse logoları bulunan kartlarla da tüm dünyada işlem yapmak mümkün.

TROY HANGİ BANKALARIN KREDİ VE HESAP KARTLARI İLE ÇALIŞIYOR

Troy Kredi Kartı Veren Finansal Kuruluşlar

Akbank

Alternatif Bank

QNB Finansbank

Halkbank

TEB (Türkiye Ekonomi Bankası)

VakıfBank

Garanti BBVA

Yapı Kredi Bankası

Şekerbank

Anadolubank

Kuveyttürk

Türkiye Finans

İş Bankası

Ziraat Bankası

Troy Banka Kartı Veren Finansal Kuruluşlar

Akbank

Aktif Bank

AlBaraka

Anadolubank

QNB Finansbank

Garanti BBVA

Emlak Bank

TEB

YapıKredi

Ziraat Bankası

Türkiye İş Bankası

VakıfBank

Vakıf Katılım

Halkbank

ING

KuveytTürk

Türkiye Finans

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA