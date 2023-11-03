Ekim ayı enflasyon verileri açıklandı! Piyasaların merakla beklediği rakam...
Piyasaların ve vatandaşların merakla beklediği enflasyon verileri açıklandı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada enflasyonun ekimde aylık bazda yüzde 3,43 arttığı kaydedilirken, yıllık fiyat endeksinin yüzde 61,36 olduğu kaydedildi. İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu.
Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 3,43 artarken, yıllık bazda yüzde 61,36 oldu.
EN AZ ARTIŞ KONUT EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı ekim ayında bir önceki aya göre %3,43, bir önceki yılın aralık ayına göre %55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,26 olarak gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,98 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,12 ile lokanta ve oteller oldu.
İŞTE KALEM KALEM GRUPLAR
Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,18 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023 yılı ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu.
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı ekim ayı itibarıyla, 15 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 122 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı tüfe göstergesi (b) yıllık %67,61, aylık %3,48 oldu
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı ekim ayında bir önceki aya göre %3,48, bir önceki yılın aralık ayına göre %60,05, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,65 olarak gerçekleşti.
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ AÇIKLANDI
Piyasaların yakından takip ettiği enflasyon raporu açıklandı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın dördüncü enflasyon raporu için basın toplantısı düzenledi.
TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini 7 puan artışla yüzde 65'e çıkardı. Böylece yıl sonu tahmini Orta Vadeli Program'daki seviyeye çekildi.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GENÇ KART BAŞVURU EKRANI 2023! Ücretsiz Genç kart nasıl alınır, şartları var mı?
- KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA 2023 | 3 Kasım kira zammı açıklandı mı, yüz kaç oldu? Ekim ayı enflasyon oranı, TEFE- TÜFE Kira artış oranı hesaplama...
- SGK, SSK Bağkur'lunun Ocak zammı şekillendi! TÜİK son dakika açıkladı, hesaplar değişti: 2024 Ocak'ta en düşük 7.500 TL emekli maaşı alanlar, refah payı...
- Cuma hutbesi içeriği tam metni PDF | 3 Kasım 2023 Cuma hutbesinin bu haftaki konusu ne? "Zulme Rıza Göstermek Zulümdür!"
- Enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? 4 aylık enflasyon farkı % kaç çıktı, açıklandı mı? 3 Kasım TÜİK ekim ayı enflasyon rakamları...
- İş yeri, dükkan kasım ayı kira arış oranı | Ekim enflasyon oranı yüzde kaç oldu, TÜİK TEFE TÜFE oranları ne zaman açıklanacak?
- Çözebilenin IQ'su en az 150 çıkıyor! Resimdeki 5 burunsuz kardan adamı sadece bir dahi 30 saniyede buluyor
- Canan Karatay tarhana tarifine son noktayı koydu: Her kaşığı şifa olacak!
- Öğretmen, polis, hemşire, avukat... Artış %50'yi geçti: Memur maaşında 4 aylık fark zam tablosunu değiştirdi! Emekli memura 15.000 TL aylık! TÜİK enflasyon...
- Torba Yasada Meclis kilidi açıldı! Maddeler kalem kalem sıralandı: 4D'li taşerona kadro, erken emeklilik, 3600 ek gösterge, 2000 sonrasına...
- Aldatmak 43. bölümde neler oldu? 2 Kasım Perşembe Aldatmak bölüm tekrarı izle!
- Kızılay personel alımı başvuru ekranı 2023 | Kasım iş ilanları güncellendi: Kızılay lise mezunu personel alacak! İşte başvuru şartları ve branşlar...