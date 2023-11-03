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Ekim ayı enflasyon verileri açıklandı! Piyasaların merakla beklediği rakam...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
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Ekim ayı enflasyon verileri açıklandı! Piyasaların merakla beklediği rakam...

Piyasaların ve vatandaşların merakla beklediği enflasyon verileri açıklandı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada enflasyonun ekimde aylık bazda yüzde 3,43 arttığı kaydedilirken, yıllık fiyat endeksinin yüzde 61,36 olduğu kaydedildi. İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu.

Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 3,43 artarken, yıllık bazda yüzde 61,36 oldu.

EN AZ ARTIŞ KONUT EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı ekim ayında bir önceki aya göre %3,43, bir önceki yılın aralık ayına göre %55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,26 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,98 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,12 ile lokanta ve oteller oldu.

İŞTE KALEM KALEM GRUPLAR

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,18 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023 yılı ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı ekim ayı itibarıyla, 15 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 122 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüfe göstergesi (b) yıllık %67,61, aylık %3,48 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı ekim ayında bir önceki aya göre %3,48, bir önceki yılın aralık ayına göre %60,05, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,65 olarak gerçekleşti.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ AÇIKLANDI

Piyasaların yakından takip ettiği enflasyon raporu açıklandı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın dördüncü enflasyon raporu için basın toplantısı düzenledi.

TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini 7 puan artışla yüzde 65'e çıkardı. Böylece yıl sonu tahmini Orta Vadeli Program'daki seviyeye çekildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyor.

Ekim ayı enflasyon rakamları EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI

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