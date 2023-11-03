Ekim ayı enflasyon verileri açıklandı! Piyasaların merakla beklediği rakam...

İŞTE KALEM KALEM GRUPLAR



Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,18 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023 yılı ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu.



Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı ekim ayı itibarıyla, 15 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 122 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



Özel kapsamlı tüfe göstergesi (b) yıllık %67,61, aylık %3,48 oldu



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı ekim ayında bir önceki aya göre %3,48, bir önceki yılın aralık ayına göre %60,05, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,65 olarak gerçekleşti.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ AÇIKLANDI

Piyasaların yakından takip ettiği enflasyon raporu açıklandı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın dördüncü enflasyon raporu için basın toplantısı düzenledi.

TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini 7 puan artışla yüzde 65'e çıkardı. Böylece yıl sonu tahmini Orta Vadeli Program'daki seviyeye çekildi.