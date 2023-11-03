İzin belgesi olmadan kısa süreli kiralayanlara ceza yağacak! Düzenleme yayımlandı, bakanlık harekete geçti





CEZA 1 MİLYON LİRAYA ÇIKABİLİR

İzin belgesi olmadan 100 günden az süreli kiralandığı tespit edilen konutlara ilk aşamada 100 bin lira para cezası kesilecek ve izin belgesi işlemlerinin tamamlanması için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda da izin belgesi alınmadığı tespit edilirse, bu kez cezanın tutarı 500 bin liraya çıkacak. İkinci kez 15 günlük ek süre verilecek olan konut sahipleri, bir kez daha izin belgesi almayıp turizm amaçlı faaliyetlerine devam ederse son aşamada 1 milyon liralık idari para cezasına çarptırılacak.