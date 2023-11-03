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İzin belgesi olmadan kısa süreli kiralayanlara ceza yağacak! Düzenleme yayımlandı, bakanlık harekete geçti

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 03.11.2023
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İzin belgesi olmadan kısa süreli kiralayanlara ceza yağacak! Düzenleme yayımlandı, bakanlık harekete geçti

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme ile 100 günden az süreyi kapsayan konut kiralamalarına sıkı denetim geliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile 100 günden az süreyi kapsayan konut kiralamalarına sıkı denetim geliyor. Dün yürürlüğe giren kanunla "Turizm Amaçlı Konut Kiralaması" kapsamına alınan bu yapılar için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan "izin belgesi" alma şartı getirildi.

İzin belgesi olmadan konutu kiralamaya devam edenler 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar ağır para cezalarına çarptırılacak. Öte yandan kiralanacak konut bir binada ise tüm kat maliklerinden oy birliği ile izin alınması, bakanlığa da ibraz ettirilmesi gerekecek.



İZİN VE PLAKET ZORUNLULUĞU
Yeni düzenleye göre, söz konusu konuta ilişkin kiralama sözleşmesi yapılmadan önce ilk olarak bakanlıktan izin belgesi alınacak. Ayrıca bakanlık tarafından belirlenen plaketler de konutun girişine asılacak. Bakanlık, izin belgesi verme işlemlerini valilikler aracılığıyla yürütebilecek. İzin belgesi ve plaket ücretleri ise bakanlık tarafından ilerleyen süreçte duyurulacak.



CEZA 1 MİLYON LİRAYA ÇIKABİLİR
İzin belgesi olmadan 100 günden az süreli kiralandığı tespit edilen konutlara ilk aşamada 100 bin lira para cezası kesilecek ve izin belgesi işlemlerinin tamamlanması için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda da izin belgesi alınmadığı tespit edilirse, bu kez cezanın tutarı 500 bin liraya çıkacak. İkinci kez 15 günlük ek süre verilecek olan konut sahipleri, bir kez daha izin belgesi almayıp turizm amaçlı faaliyetlerine devam ederse son aşamada 1 milyon liralık idari para cezasına çarptırılacak.



ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KİRALANAMAYACAK
Öte yandan izin belgesi alınan bir konutu kiralayan şahıs, üçüncü kişilere bu konutu yeniden kiralayamayacak. Tekrar kiraladığı tespit edilen şahıslar hakkında her bir sözleşme için 100 bin liralık para cezası kesilecek. Ancak tüzel kişiler, turizm amaçlı kiraladıkları konutu kendi personeline tahsis edebilecek.



İNTERNET SİTELERİ DE DENETİMDE
Kanun kapsamında internet platformlarına da sıkı denetim uygulanacak. İnternet siteleri üzerinden konut kiralama imkanı sunan platformlar, bakanlık tarafından uyarılmaları halinde tespit edilen şüpheli ilanları 24 saat içinde kaldırmakla mükellef olacak. Aksi durumda her bir konut için bu platformlara 100 bin liralık idari para cezası uygulanabilecek.

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