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KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA 2023 | 3 Kasım kira zammı açıklandı mı, yüz kaç oldu? Ekim ayı enflasyon oranı, TEFE- TÜFE Kira artış oranı hesaplama...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
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KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA 2023 | 3 Kasım kira zammı açıklandı mı, yüz kaç oldu? Ekim ayı enflasyon oranı, TEFE- TÜFE Kira artış oranı hesaplama...

"Kasım ayı kira artış oranı açıklandı mı son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Ekim ayı enflasyon oranı için araştırmalar hız kazanmış durumda. Kira artış oranları genellikle TÜFE ve TEFE oranlarına göre belirleniyor. Kiracılar ve ev sahipleri için bu oranlar, kira sözleşmelerinin yeniden değerlemesi ve kira artışlarının belirlenmesinde rol oynuyor. İşte, kira zammı son dakika gelişmeleri...

"2023 kira artış oranı açıklandı mı son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Ekim ayı enflasyon oranı için araştırmalar hız kazanmış durumda. Kira artış oranları genellikle TÜFE ve TEFE oranlarına göre belirleniyor. Kiracılar ve ev sahipleri için bu oranlar, kira sözleşmelerinin yeniden değerlemesi ve kira artışlarının belirlenmesinde rol oynuyor. İşte, kira zammı son dakika!

2023 KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyonun verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,36, aylık %3,43 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %39,39, aylık %1,94 arttı

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Kira artış sınırlaması hakkında açıklama yapan Başkan Erdoğan, uygulamanın devam edeceğini aktardı:

"Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir."

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI DEVAM EDİYOR!

Buna göre, kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edilecek. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak.

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması sadece konut üzerinde etkili oluyor. İş yeri bu kapsamda değil.

İŞ YERİ KİRA HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %57,45

Kira Artış Tutarı: 5.745,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15.745,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 188.940,00 TL

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 3.000 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2023

Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750 TL

Aylık Kira Tutarı: 3.750 TL

Yıllık Kira Tutarı: 45.000 TL

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