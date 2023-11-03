KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA 2023 | 3 Kasım kira zammı açıklandı mı, yüz kaç oldu? Ekim ayı enflasyon oranı, TEFE- TÜFE Kira artış oranı hesaplama...

"2023 kira artış oranı açıklandı mı son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Ekim ayı enflasyon oranı için araştırmalar hız kazanmış durumda. Kira artış oranları genellikle TÜFE ve TEFE oranlarına göre belirleniyor. Kiracılar ve ev sahipleri için bu oranlar, kira sözleşmelerinin yeniden değerlemesi ve kira artışlarının belirlenmesinde rol oynuyor. İşte, kira zammı son dakika!