THY'den biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklara yönelik açıklama! 19.00-22.00 saatleri arasında İstanbul kalkışlı seferler iptal edildi...
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığı belirtilirken İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 arasındaki tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İşte detaylar...
Türk Hava Yolları (THY), network alt yapısında sorun nedeniyle biletlere ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklar yaşandığını açıkladı.
Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz" dedi.
İSTANBUL ÇIKIŞLI SEFERLER İPTAL
Diğer yandan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı paylaşımda İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası THY'nin tüm seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
YOLCULAR MAĞDUR EDİLMEYECEK
THY, iptal edilen İstanbul çıkışlı seferler dolayısıyla biletli yolcuların konaklama, iade ve doğabilecek mahrumiyetlerinin tazmin edileceğini duyurdu.
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