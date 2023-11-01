Ekonomideki iyileşmeler sürüyor! Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 400 baz puanın altına indi
Yeni ekonomi yönetiminin fiyat istikrarını sağlamaya yönelik adımları kademeli olarak uygulamaya alınırken, devam eden jeopolitik risklere karşın Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 400 baz puanın altına geriledi. Bu durum 13 Ekim'den bu yana ilk kez yaşandı. İşte detaylar...
FAİZ YÜZDE 35'E ÇIKARILDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta politika faizini beklentiler doğrultusunda 500 baz puan artırarak yüzde 35 seviyesine çıkarırken, politika metninde kademeli sadeleşmenin devam edeceği sinyali verilmişti.
7,1 MİLYAR DOLAR DIŞ FİNANSMAN
Kararı takip eden günde Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre TCMB, bankacılık sisteminde Türk lirasının (TL) payını artırmaya yönelik adımlarla birlikte sadeleşme kapsamında ihracat kredileri ve firmaların krediye erişimine yönelik uygulama kolaylıkları getirdi.
Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, yabancı yatırımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerden olumlu sinyaller almaya devam ettiği belirtildi.
Türkiye'nin dış finansmana erişimi artmayı sürdürürken, Mehmet Şimşek, dün Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, ekim ayı itibarıyla proje finansmanı amacıyla yaklaşık 7,1 milyar dolar tutarında dış finansman sağlandığını bildirdi.
TÜRKİYE İLİŞKİN RİSK ALGISINI ZAYIFLATTI
Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından paylaşılan rapora göre, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39'u ile uyumlu olduğunu belirterek, "Teknik uyum kapsamında, hazırlıkları devam eden tek husus kripto varlıklar ile ilgili çalışmalardır. Bu konuda da gerekli çalışmalarımız nihai aşamaya gelmiştir. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkarmak için çaba gösteriyoruz." dedi.
Analistler, hem enflasyonla mücadelede gösterilen net tutum hem de ekonomi yönetiminin yabancı yatırımcılarla görüşmelerinin Türkiye'ye ilişkin risk algısını zayıflattığını aktararak, bu durumun CDS'lerdeki harekette görülebildiğini söyledi.
İsrail-Filistin çatışmasının devam ettiği ve savaşın daha geniş alanlara yayılma riskinin bulunduğu bugünlerde Türkiye'nin kredi risk primindeki gerilemenin umut verici olduğunu ifade eden analistler, yarın TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Enflasyon Raporu'ndaki yönlendirmelerinin de CDS puanı üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.
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