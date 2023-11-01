Son dakika Sigara zammı | Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL? 1 Kasım güncel en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi...

Hatta çocuk anne ve babasından gördüğü için ilerleyen yaşında sigara içmeye başlayabilmektedir.

Hamile olan kadınlarımız gebeyken sigara içtiğinde bile bebekler oranında zeka geriliğine sahip olmakta ve eksik kilolu doğmaktadır.

Sigara içen kişi kendini yorgun ve uykusuz hissetmektedir. Bu yorgunluk ve uykusuzluk hali kendisinin günlük yaşamını olumsuz etkilemektedir. Gün içerisinde kişi stresli, sinirli bir yapıda olmaktadır. Bu durum da kişinin hem kendi psikolojisine hem de etrafındaki kişilerin psikolojisine zarar vermektedir.

Ruhsal gerilim ve stres yorgunlukla beraber uykusuzlukla birleşince kişinin başarı düzeyini düşürmekte hatta yaptığı işlerde performans düşüklüğüne neden olmaktadır. Bu durum bireyi mutsuz ve güvensiz yapmaktadır. Bireyin reflekslerinde bile azalma yaşanmaktadır.

Sigaranın vermiş olduğu bu psikolojik zararlar sigarayı kullanan kişiye, çevresindekilere, ailesine ve hatta çocuklarının geleceğine bile kötü bir miras gibi kalmaktadır.