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Madeni 5 lira kararı Resmi Gazete'de! Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 milyon adet basıldı...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.10.2023 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
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Madeni 5 lira kararı Resmi Gazete’de! Cumhuriyet’in 100. yılına özel 100 milyon adet basıldı...

Cumhuriyet'in 100. yılına özel basılan ve tedavüle giren 5 liralık madeni paralara ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. 100 milyon adet basılacak madeni paraların ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için basılarak tedavüle giren 5 lira değerindeki madeni hatıra paralara ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

100 MİLYONLA SINIRLI OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Cumhuriyet'in 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ"e göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce özellikleri belirlenen 5 liralık madeni hatıra paralar 100 milyonla sınırlı olmak kaydıyla basıldı.

İŞTE ÖZELLİKLERİ

Paraların çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlendi. Paraların ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Ayrıca, ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi. Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında "2023" ibaresi bulunuyor.

Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi, altta Cumhuriyet'in 100. yılı logosu ve çevrede "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer aldı.

Tebliğ, 29 Ekim 2023'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Cumhuriyet’in 100. yılına özel hatıra para CUMHURİYET’İN 100. YILINA ÖZEL HATIRA PARA

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