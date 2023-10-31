Motorin fiyatlarına indirim! Gece yarısı pompa fiyatları değişti! İşte İstanbul ve Ankara’da motorin fiyatları...

FED KARARI BEKLENİYOR

Öte yandan, piyasa oyuncuları, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü para politikası kararlarını bekliyor. ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir dizi makroekonomik verinin ardından Fed'in politika faizini beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına yönelik endişeler arttı. Karar öncesinde dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de etkili olan talep endişeleri petrol fiyatlarının yükselişini kısıtladı.

Ayrıca, Çin'deki imalat ve imalat dışı faaliyet verilerinin beklenenden zayıf gelmesi, dünyanın en büyük petrol ithalatçısında yakıt talebinin yavaşlayacağına dair endişeleri artırdı. Ülkede talebin düşmesi petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

Brent petrolde teknik olarak 86,87 ile 87 dolar aralığının direnç, 86,43 ile 86,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.