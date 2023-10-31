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Motorin fiyatlarına indirim! Gece yarısı pompa fiyatları değişti! İşte İstanbul ve Ankara'da motorin fiyatları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.10.2023 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
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Motorin fiyatlarına indirim! Gece yarısı pompa fiyatları değişti! İşte İstanbul ve Ankara’da motorin fiyatları...

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 86,78 dolar olurken uzmanlar İsrail-Hamas savaşının durmaması nedeniyle arz açığının daha da derinleşeceğini ifade etti. Diğer yandan Türkiye'de de motorin fiyatlarına 1 lira 57 kuruşluk bir indirim geldi. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Dün 88,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,35 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 86,78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,83 dolardan alıcı buldu.

ARZ AÇIĞI DAHA DA DERİNLEŞEBİLİR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 24 gündür devam ediyor. İsrail-Filistin çatışmasının piyasalarda yol açtığı arz endişesinin fiyatlar üzerindeki etkisi sürüyor. Çatışmanın, dünyanın en büyük petrol üreticilerinin bulunduğu bölgedeki diğer ülkelere sıçraması halinde küresel petrol arzının olumsuz etkileneceğinden ve yılın geri kalanında beklenen arz açığını daha da derinleştireceğinden endişe ediliyor.

ABD İRAN'A YAPTIRIM UYGULARSA...

Uzmanlar, İran petrol akışındaki aksamaların piyasalarda arz güvenliği için büyük risk oluşturduğunu savunuyor. ABD'nin yaptırımları tekrar katı bir şekilde uygulaması halinde günde 500 bin varil ile 1 milyon varil arasında değişen arz kaybı yaşanabileceği tahmin ediliyor.

FED KARARI BEKLENİYOR

Öte yandan, piyasa oyuncuları, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü para politikası kararlarını bekliyor. ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir dizi makroekonomik verinin ardından Fed'in politika faizini beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına yönelik endişeler arttı. Karar öncesinde dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de etkili olan talep endişeleri petrol fiyatlarının yükselişini kısıtladı.

Ayrıca, Çin'deki imalat ve imalat dışı faaliyet verilerinin beklenenden zayıf gelmesi, dünyanın en büyük petrol ithalatçısında yakıt talebinin yavaşlayacağına dair endişeleri artırdı. Ülkede talebin düşmesi petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

Brent petrolde teknik olarak 86,87 ile 87 dolar aralığının direnç, 86,43 ile 86,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM

Bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'de de motorin fiyatlarına gece yarısı 1 lira 57 kuruşluk bir indirim yapıldı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 38,06 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 35,09 satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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