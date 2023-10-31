Enflasyonda 2024 sinyali! Bakan Mehmet Şimşek duyurdu: Sıkı parasal duruşun bir süre daha devam etme ihtimali bulunuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yaparken şu ifadeleri kullandı:

"KALICI REFAH ARTIŞINI HEDEFLİYORUZ"

Uygulanan sıkı para politikalarıyla 2023'te yüzde 6,9'a gerilemesi beklenen enflasyon, halen uzun dönem ortalamasının oldukça üzerindedir. Enflasyonun 2024 yılında yüzde 5,8'e gerilemesi beklenmektedir.

Bu nedenle sıkı parasal duruşun birsüre daha devam etme ihtimali bulunmaktadır. Ülkemizde daha dengeli, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir yüksek büyüme ile kalıcı refah artışını hedefliyoruz.

Bu yıl için öngördüğümüz deprem kaynaklı harcamalar 762 milyar lira olup, milli gelirin yaklaşık yüzde 3'üne tekabül etmektedir. 2024 yılında ayırdığımız kaynak ise 1 trilyon 28 milyar lira olup, milli gelirin yüzde 2,5'i seviyesindedir.