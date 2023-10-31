Enflasyonda 2024 sinyali! Bakan Mehmet Şimşek duyurdu: Sıkı parasal duruşun bir süre daha devam etme ihtimali bulunuyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada enflasyona yönelik net mesajlar verirken 2024 beklentisinin yüzde 5,8 olduğunu duyurdu. Bakan Şimşek ayrıca konuya ilişkin "Sıkı parasal duruşun birsüre daha devam etme ihtimali bulunmaktadır." ifadelerini kullandı. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam da merak konusu olurken Bakan Şimşek'ten konuya ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin yanı sıra Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yatırımcı Tazmin Merkezi ile Bankalararası Kart Merkezi AŞ'nin Sayıştay raporları görüşülecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yaparken şu ifadeleri kullandı:
"KALICI REFAH ARTIŞINI HEDEFLİYORUZ"
Uygulanan sıkı para politikalarıyla 2023'te yüzde 6,9'a gerilemesi beklenen enflasyon, halen uzun dönem ortalamasının oldukça üzerindedir. Enflasyonun 2024 yılında yüzde 5,8'e gerilemesi beklenmektedir.
Bu nedenle sıkı parasal duruşun birsüre daha devam etme ihtimali bulunmaktadır. Ülkemizde daha dengeli, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir yüksek büyüme ile kalıcı refah artışını hedefliyoruz.
Bu yıl için öngördüğümüz deprem kaynaklı harcamalar 762 milyar lira olup, milli gelirin yaklaşık yüzde 3'üne tekabül etmektedir. 2024 yılında ayırdığımız kaynak ise 1 trilyon 28 milyar lira olup, milli gelirin yüzde 2,5'i seviyesindedir.
EMEKLİ MAAŞLARINDA NE KADAR ARTIŞ YAPILACAK?
Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve bundan sonra da ezdirmeyeceğiz. Ekim ayı itibarıyla Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamına alınan kurum sayısı 257'ye yükselmiştir. Uygulama sayesinde toplamda 100 milyar lirayı aşan bir kaynak büyüklüğüne ulaşılmış, merkezi yönetim bütçe gelirlerine 19 milyar liranın üzerinde katkı sağlanmıştır.
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