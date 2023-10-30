Son dakika: Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı
Son dakika haberleri... Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. 3 başlığın öne çıktığı kritik zirvede, yastık altındaki altınların ekonomiye nasıl kazandırılacağına yönelik adımlar da ele alınacak.
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
YASTIK ALTINDAKİ ALTINLAR EKONOMİYE NASIL KAZANDIRILACAK?
Yatırım taahhütlü avans kredileri (YTAK), kurumların dış finansman kullanım kapasitesi ve yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konularının ele alındığı toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
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