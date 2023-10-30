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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Hayırlı ve bereketli olsun" diyerek paylaştı! Hesaplara yatıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.10.2023
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Hayırlı ve bereketli olsun diyerek paylaştı! Hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödemeyi çay üreticilerinin hesaplarına yarın aktaracaklarını bildirdi.

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