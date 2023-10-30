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Ekonomiye güven artıyor! TÜİK ekim ayı verilerini açıkladı | TÜİK Ekim 2023 ekonomik güven endeksi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.10.2023
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Ekonomiye güven artıyor! TÜİK ekim ayı verilerini açıkladı | TÜİK Ekim 2023 ekonomik güven endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre güven endeksi ekim ayında yüzde 1,2 yükselerek 96,5'e çıktı.

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