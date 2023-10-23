5 bin TL'lik ikramiye! Hangi emekliler yararlanabilecek? Detaylar belli oluyor...
Milyonlarca emekliye ödenecek ikramiye bu hafta TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Emeklilere 5 bin lira, dul ve yetimlere ise hisseleri oranında ödeme yapılırken; paralar Kasım ayının ilk yarısında hesaba yatırılacak. Peki bu ikramiye kimlere verilecek? EYT'lileri kapsayacak mı? İşte detaylar...
Milyonların gözü bu hafta Meclis'te. Haftalık çalışmasına yarın başlayacak TBMM Genel Kurulu'nda, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümündeki maddeler görüşülecek.
TEK SEFERLİK 5 BİN TL ÖDEME
Bu maddeler arasında emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi düzenlemesi de yer alıyor.
Meclis'e sunulan kanun teklife göre düzenlemenin detayları şöyle:
KİMLER NE KADAR ALACAK?
Emeklilere 5 bin lira ödenecek. Sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında ödeme yapılacak.
Örneğin; aylık oranı yüzde 75 ise 3 bin 750 lira, yüzde 50 ise 2 bin 500 lira, yüzde 25 ise bin 250 lira yatırılacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.
HANGİ TARİHLERE BAKILACAK?
1-31 Ekim arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan işyerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. Ekim ayında 1 gün bile çalışılmış olsa ikramiye alınamayacak.
NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Emeklilere ikramiye ödenmesine ilişkin düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ödeme Kasım'ın ilk yarısında yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 5000 TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ: 5 bin TL emekli bayram ikramiyesinin tarihi netleşti! 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ödeme günleri...
- BEKÇİLİK PA sonuç ekranı "www.pa.edu.tr"! 23 Ekim 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Gören elma sanıyor ama bu meyve bambaşka! Yiyen hastalık yüzü görmüyor; Tam bir vitamin bombası!
- 1.20 konut kredisi hesaplandı! OVP ile ilk defa ev alacaklara müjde: Düşük faizli konut kredisi başvuru şartları 2023! Vade sayısı, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...
- Özdebir TYT deneme cevap anahtarı 2023-2024! ÖZDEBİR TÜRKİYE GENELİ TYT sonuçları ve cevap anahtarı açıklandı mı?
- 23 Ekim 2023 Kabine Toplantısı bugün var mı? Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?
- KYK YURT KAHVALTI SAATLERİ || 2023-2024 KYK sabah kahvaltı saati kaçta başlıyor ve bitiyor?
- SSK- Bağkur'luya ek kazanç müjdesi açıklandı! Emeklinin hesaplarına o tarihte yatacak! 2023 Ekim güncel ödeme miktarları...
- MasterChef'te kim elendi? 22 Ekim Pazar günü MasterChef yarışmasına veda eden isim kim oldu? Azize, Alican, Tanya, Cemre...
- SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'na 5.000+10.000 TL ödeme! TCKN ile başvurmak yeterli! 1 ila 7 Kasım aralığında...
- Torba Yasada Meclis geçidi açılıyor! Milyonlara madde madde müjdeler: 1800 günlük prim eşitliği, 2. EYT reformu, emekliye 5 bin TL, taşerona kadro...
- 7 gol 14 asist; Kanarya eksik parçasını buldu! Fenerbahçeliler 40 gün 40 gece düğün yapacak