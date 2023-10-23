5 bin TL’lik ikramiye! Hangi emekliler yararlanabilecek? Detaylar belli oluyor...





KİMLER NE KADAR ALACAK?

Emeklilere 5 bin lira ödenecek. Sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında ödeme yapılacak.

Örneğin; aylık oranı yüzde 75 ise 3 bin 750 lira, yüzde 50 ise 2 bin 500 lira, yüzde 25 ise bin 250 lira yatırılacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.