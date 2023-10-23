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Tüketici güven endeksi ekimde yükseldi! TÜİK kritik veriyi açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.10.2023
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Tüketici güven endeksi ekimde yükseldi! TÜİK kritik veriyi açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin "tüketici güven endeksi" verilerini açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ekimde tüketici güven endeksi aylık bazda yüzde 4,4 artarak 74,6'ya yükseldi.

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