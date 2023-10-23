Sosyal sigorta sisteminde değişiklik! Gücü olmayanın primini devlet ödeyecek! İşte yeni dönemin detayları...

Ev kadınlarına emekliliği kolaylaştıracak prim desteği ne zaman başlayacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev kadınlarına emekliliği kolaylaştıracak yasal düzenlemeye ilişkin çalışmayı sürdürüyor. Bu yıl Meclis'e sunulması öngörülüyor. Ev kadınlarının sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Yeni asgari ücretle beraber 4 bin 292 lira olan isteğe bağlı sigorta tutarının üçte biri olan 1.430 lirasını devlet karşılayacak. Emekli olmak isteyen ev kadınları sigorta primi için 4 bin 292 lira yerine 2 bin 862 lira yatıracak. Böylece verilecek yıllık destek 17 bin 160 lira olacak.



Kolay sigorta kapsamındaki ev işlerinde çalışanlar için ne kadar prim yatırılır?

Ev hizmetleri de kolay sigorta kapsamında bulunuyor. Ay içinde 10 günden az ve daha fazla yapılıp yapılmadığna göre işlem yapılıyor. Gündelikçi, temizlikçi, bakıcı çalıştırılanların sigorta yaptırması zorunlu olup, on günden az çalışanlar için iş kazası, meslek hastalığına karşı günlük günlük 8.94 lira ödenmesi gerekiyor. Ayda 30 günden az çalışanlar, eksik günlerin primini kendileri ödeyebiliyor. Ev hizmetlerinde çalışma gün sayısı 10 ve daha fazla olanlar hakkında SSK'lı çalışanlara ilişkin hükümleri uygulanıyor. Bu kapsamda çalıştırılanlar için de günlük 145.32 lira ödenmesi gerekiyor.