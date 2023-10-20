Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Amacımız kalıcı yatırım çekmek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Fransa ve genelinde Avrupa temaslarına dair bilgileri paylaştı. Bakan şimşek, "Fransa, Türkiye’de en çok uluslararası yatırım yapan ilk 10 ülke içinde yer alıyor. Ziyaretlerimizin amacı ülkemizin yeni programını anlatmak ve istihdam ve yüksek katma değer sağlayacak kalıcı yatırım çekmektir." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile bir araya geldi.
Bakan Şimşek, "X" hesbaından yaptığı açıklamada, "Dün yaptığımız bir günlük Fransa ziyaretimize çok şey sığdırdık. Bu kapsamda sabah ilk olarak BNP Paribas'ın Yönetim Kurulu Başkanı Jean LEMIERRE ev sahipliğinde, Fransa'nın en büyük iş insanları derneği MEDEF üyeleri ile bir araya geldik. Daha sonra Societe Generale'in ev sahipliğinde yaklaşık 4 trilyon avro yöneten Fransa merkezli yatırım fonlarına ve banka üst düzey yöneticilerine Türkiye ekonomisini ve programımızı anlattık.
Ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı'nın Başkanı dostum Sn Fatih BİROL ile küresel enerji piyasasının görünümüne ilişkin bir görüşme gerçekleştirdik. Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Sayın Bruno Le MAIRE ile ikili ticaretimizi ve karşılıklı yatırımları nasıl artıracağımıza yönelik istişarelerde bulunduk. Son olarak dün gece Fransa-Almanya Forumunda 70 civarında firmanın CEO/CFO'suna Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattık." ifadelerine yer verdi.
"YATIRIM, İSTİHDAM VE YÜKSEK KATMA DEĞER..."
Fransa'nın Türkiye'de en çok uluslararası yatırım yapan ilk 10 ülke içinde yer aldığını bildiren Bakan Mehmet Şimşek, "Yatırımcılarla görüşmelerimiz hafta başı Körfez ülkeleri ziyaretlerimiz ile de devam edecek. Ziyaretlerimizin amacı ülkemizin yeni programını anlatmak ve istihdam ve yüksek katma değer sağlayacak kalıcı yatırım çekmektir." mesajıı verdi.
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