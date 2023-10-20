Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Amacımız kalıcı yatırım çekmek

Bakan Şimşek, "X" hesbaından yaptığı açıklamada, "Dün yaptığımız bir günlük Fransa ziyaretimize çok şey sığdırdık. Bu kapsamda sabah ilk olarak BNP Paribas'ın Yönetim Kurulu Başkanı Jean LEMIERRE ev sahipliğinde, Fransa'nın en büyük iş insanları derneği MEDEF üyeleri ile bir araya geldik. Daha sonra Societe Generale'in ev sahipliğinde yaklaşık 4 trilyon avro yöneten Fransa merkezli yatırım fonlarına ve banka üst düzey yöneticilerine Türkiye ekonomisini ve programımızı anlattık.