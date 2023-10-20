SON DAKİKA | MAPEG tarafından 351 maden sahası ihale edecek
SON DAKİKA HABERİ...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 351 maden sahası ihale edilecek. MAPEG'in konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.
MAPEG kararına göre söz konusu 351 maden sahasına ilişkin ihalelerle ile ilgili usul ve esaslar "https://www.mapeg.gov.tr/" adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecek.
Ayrıca, maden sahaları Maden Kanunu'nun ilgili hükmü gereği ikinci defa ihale edilmek üzere ilanın Resmi Gazete yayın tarihinden itibaren en az on beş gün süre ile https://www.mapeg.gov.tr/adresinde ilan edilecek.
İlanda ihalesi yapılacak sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, ihale şartnamesi, pafta-koordinat bilgileri, alanları, taban ihale bedeli ve ihale tarihleri yer alacak.
Sahalar için başvuru belgeleri, MAPEG'in internet sitesinde ilan edilen tarihlerde 09.00-09.30 saatlerinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda ihale komisyonuna elden teslim edilecek.
Öte yandan, ihalesi yapılan ancak müracaatçıların yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ruhsatlandırılmayan sahalar yeniden ihale programına alınacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilikte EYT'siz B-C planı devrede! 3600-5000 günle emeklilik imkanı da cepte! SSK, Bağ-kur'lunun maaş sistemi yeniden şekilleniyor; 2000 sonrası...
- İslam Memiş altın alacakları defalarca uyarmıştı! Rota sil baştan değişti; Artık 2000 TL'nin üstünde ataklar göreceğiz!
- ALES/3 2023 ne zaman, hangi tarihte gerçekleştirilecek? ÖSYM sınav takvimi...
- Emekliye seyyanen zam tablosu tek tek şekillendi; Ödeme takvimi ortaya çıktı, SSK, Bağ-Kur, Tarım 7.500 TL kök maaş alana en az...
- SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye zamlı hesap son dakika geldi! Emekliye kök maaş 14.000 TL detayı! Seyyanen zam, refah payı, 5 bin lira ikramiye, intibak...
- İbrahim Saraçoğlu tarifi: Günde 1 bardak içen hasta olmuyor! Gribin korkulu rüyası...
- Bankalar tek tek açıkladı! Her ay maaş gibi gelecek! 150.000 liranın 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizi hesaplandı!
- Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine var mı, yok mu? Yeni Kabine gündemi...
- 150 bin TL evlilik kredisi şartları 2023: Evlilik kredisinde detaylar belli oluyor! Faizsiz kredi ödeme planı, başvuru tarihi, yaş sınırı, Aile ve Gençlik Bankası...
- Muallak taşı nedir, nerede, neden önemli? Kudüs Muallak kayası (Hacer-i Muallak) neyi ifade ediyor? Süleyman Tapınağı, Mescid-i Aksa...
- Siyonizm tarihi nedir, ne demek? Yahudiler Filistin'de ne yapmak istiyor, hedefledikleri neler? Mescid-i Aksayı neden yıkmak istiyorlar?
- TCMB Ekim ayı PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faiz kararı ne yönde olacak?