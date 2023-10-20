SON DAKİKA | MAPEG tarafından 351 maden sahası ihale edecek

Ayrıca, maden sahaları Maden Kanunu'nun ilgili hükmü gereği ikinci defa ihale edilmek üzere ilanın Resmi Gazete yayın tarihinden itibaren en az on beş gün süre ile https://www.mapeg.gov.tr/adresinde ilan edilecek.

İlanda ihalesi yapılacak sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, ihale şartnamesi, pafta-koordinat bilgileri, alanları, taban ihale bedeli ve ihale tarihleri yer alacak.