Merkez Bankası’ndan “dolar, faiz ve enflasyon” tahmini açıklaması

DÖVİZ KURU TAHMİNİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30.14 TL iken, bu anket döneminde 30.05 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 37.26 TL iken, bu anket döneminde 38.64 TL olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3.9 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3.8 iken, bu anket döneminde yüzde 3.4 olarak gerçekleşti.