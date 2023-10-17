Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan ocak zammıyla ilgili yeni açıklama: Enflasyona ezdirmeyeceğiz
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Hayat pahalılığı sorununun üstesinden geleceklerini belirtirken, "Memur, işçi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Orta Vadeli Program ile 3 yıllık çerçeveyi ortaya koymuş kamu kurumları bütçelerinin hazırlanması için yasal süreci başlatmıştık. 12. Kalkınma Planı dün itibarıyla Cumhurbaşkanımızın imzası ile gazi Meclis'imize sunulmuştur. Bütçe kanunu teklifimizin Meclis görüşmelerine Cumhuriyetimizin 100. Yıl dönümünü kutlayacağımız ekim ayı içinde başlıyoruz.
"HAYAT PAHALILIĞI SORUNUNUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"
2024 bütçesi Türkiye yüzyılı inşa etme yolunda gazi Meclis'e sunduğumuz ilk bütçedir. Bu dönemde temel önceliğimiz depremle yıkılan şehirlerimizi daha iyi şekilde yeniden ayağa kaldırmak geleceğe dönük afet risklerini azaltmaktır. Bir başka hedefimiz mali ve para politikalarını güçlendiren anlayış içerisinde fiyat istikrarını sağlama hedefine katkıda bulunmaktır. Hayat pahalılığı sorununun üstesinden geleceğiz.
"MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERİNE GETİRECEĞİZ"
İstikrar içinde büyümenin sağladığı imkanları sosyal refahı artırıcı bir yaklaşımla toplumun bütün kesimlerine paylaşmak esas alınmıştır. Toplumun tüm kesimleri gözetilerek hazırlanmış, 81 ilimizin her köşesinin gereksinimleri düşünülmüştür.2024 yılı bütçemiz stratejik hedeflere ulaşmamızın önünü açacaktır. Bu bütçe ile insanımızın refahını artırmak başta olmak üzere milletimize verdiğimiz sözü yerine getireceğiz.
Tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı zorluklar, devam eden tedarik zinciri sorunları, Rusya-Ukrayna savaşı ile küresel gıda fiyatlarında yaşanan şoklara karşı ülkemiz yüzde 5.5 oranında kuvvetli bir büyüme hedefine ulaşmış, kesintisizi büyüme hedefini 13 yıla çıkarmıştır.
6 Şubat tarihinde asrın felaketi olarak nitelendirilen depreme rağmen üretim ve ihracatımız sekteye uğramamış, oldukça süratli bir biçimde toparlanmıştır. Aldığımız etkili önlemlerle ekonomik aktivitenin ivmesi sürdürülmüş depremin büyüme üzerindeki olumsuz etkisinin sınırlı düzeyde kalması sağlanmıştır. 2023'ğün ilk yarısında yüzde 3.9 oranında büyüyen Türkiye 12 çeyrektir devam eden büyüme performansını sürdürmüştür.
İSTİHDAM TARİHİ YÜKSEK SEVİYELERE ULAŞTI
2023 yılının genelinde ekonomik büyümemizin yüzde 4.4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. 2024 yılı için ekonomimizin yüzde 4 büyümesini bekliyoruz. İstihdamımız 2023 yılı ikinci çeyreğinde tarihi yüksek seviyelere ulaşmıştır. Net 220 bin istihdam artışı sağlanmıştır. 2023 yılı genelinde ekonomideki canlılığın sürmesi ile yıl sonu itibarıyla yıllık artışın 900 bin kişi olması işsizlik oranının yüzde 10.1'e gerilemesi, 2024 yılında ise işsizlik oranının yüzde 10.3 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir.
2022 yılında 224-2 milyar dolarla program hedefimize yaklaşan ihracatımız küresel büyümedeki yavaşlama beklentilerinin yanı sıra 2023 yılında da tarihi rekorlar kırmaya devam etmektedir. Yıllıklandırılmış ihracatımız eylül ayı itibarıyla 253 milyar doları aşmıştır.
2024 yılı için 267 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. İhracat pazarlarını çeşitlendirme yönünde adımlar atacak, çalışmalarımızı aktif bir şekilde sürdüreceğiz.
Turizm sektörümüzün olumlu performansı ile seyahat gelirlerimizin 2023 sonunda 49 milyar dolara, 2024 yılında 52.5 milyar dolara ulaşarak yeni rekorlar kaydetmesini bekliyoruz.
İthalat artış ivmesinin zayıflaması, turizm gelirlerinde güçlü görünüm, küresel enerji fiyatlarında ani yükseliş olmayacağı beklentisi ile cari işlemler dengesinde önümüzdeki dönemde iyileşme öngörülmektedir. Cari açığımızın en önemli sebeplerinden biri olan enerjide ithalat bağımlılığını azaltmak, arz güvenliğini sağlama amacıyla attığımız adımların, yeşil dönüşümü gerçekleştirme kararlılığımızın cari denge üzerindeki olumlu etkilerini daha belirgin bir şekilde göreceğiz.
OCAK ZAMMIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Enflasyonla mücadeleye yönelik şeffaf, güvenilir politika adımlarını yerinde, zamanında hayata geçirmekte, düşük enflasyon seviyesine kalıcı şekilde ulaşıncaya kadar sürdürmekte kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi memurumuzu, işçimizi, emeklimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyona ezdirmeyeceğiz."
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