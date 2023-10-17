Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan ocak zammıyla ilgili yeni açıklama: Enflasyona ezdirmeyeceğiz

"MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERİNE GETİRECEĞİZ"

İstikrar içinde büyümenin sağladığı imkanları sosyal refahı artırıcı bir yaklaşımla toplumun bütün kesimlerine paylaşmak esas alınmıştır. Toplumun tüm kesimleri gözetilerek hazırlanmış, 81 ilimizin her köşesinin gereksinimleri düşünülmüştür.2024 yılı bütçemiz stratejik hedeflere ulaşmamızın önünü açacaktır. Bu bütçe ile insanımızın refahını artırmak başta olmak üzere milletimize verdiğimiz sözü yerine getireceğiz.

Tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı zorluklar, devam eden tedarik zinciri sorunları, Rusya-Ukrayna savaşı ile küresel gıda fiyatlarında yaşanan şoklara karşı ülkemiz yüzde 5.5 oranında kuvvetli bir büyüme hedefine ulaşmış, kesintisizi büyüme hedefini 13 yıla çıkarmıştır.