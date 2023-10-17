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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan ocak zammıyla ilgili yeni açıklama: Enflasyona ezdirmeyeceğiz

A Haber
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Giriş: 17.10.2023 10:47
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Hayat pahalılığı sorununun üstesinden geleceklerini belirtirken, "Memur, işçi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeğiz" dedi.
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