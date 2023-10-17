KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman? 2023-2024 GSB KYK burs/kredi ilk kez alacaklara para hangi tarihte yatacak?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, Türkiye'de binlerce öğrenci için büyük bir öneme sahip. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bu başvuru süreci, öğrencilere maddi destek sağlayarak eğitimlerine devam etmelerini kolaylaştırır. 2023-2024 eğitim dönemi KYK burs başvuruları, 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak. Peki ilk kez KYK bursu alacaklara ödeme ne zaman? KYK 3 aylık toplu para ne zaman yatar?
KYK burs başvuruları her yıl binlerce öğrenci için büyük bir önem taşıyor. Öğrenim hayatlarını sürdürebilmek için bu tür desteklere ihtiyaç duyan öğrenciler, KYK burs veya kredi başvurularını yaparak bu desteğe kavuşuyorlar. 2023-2024 eğitim dönemi için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor ve özellikle yeni başlayan öğrenciler ile üniversite ara sınıfındaki öğrenciler bu dönemde başvurularını yapmaktadırlar. Ancak bu öğrenciler, alacakları burs veya kredi miktarını da merak ediyorlar. İşte tüm merak edilen detayların cevapları...
KYK ÜÇ AYLIK TOPLU PARA NE ZAMAN YATACAK?
KYK 3 aylık burs ödemesinin, geçtiğimiz yıllar baz alındığında Aralık ayı içerisinde hesaplara yatması beklenmektedir.
KYK BURS ÜCRETLERİ ZAMLANACAK MI?
2022-2023 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 1.250 TL olarak belirlenmişti.
Özellikle enflasyonla mücadele kapsamında memur, asgari ücret ve emekli maaşları zamlandı.
Gençlik Spor Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumu işbirliğiyle öğrencilere verilen bursun yılbaşından sonra zamlanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
KYK BURSLARI ÜNİVERSİTELER KAPALIYKEN YATAR MI?
KYK burs ödemeleri öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yatırılıyor. Burs ödemeleri her ay yatırıldığından üniversiteler kapalıyken de öğrenciler burslardan yararlanabilir. İlk burs ödemelerinin geriye dönük olarak 3 aylık toplu şekilde öğrenci hesaplarına yatırılacak. Ödeme takvimi burs başvuru sonuçları ilan edildikten sonra duyurulacak.
KYK BURS VE KREDİ MİKTARLARI NE KADAR?
Lisans öğrencilerinin 850 liradan 1250 liraya,
Yüksek lisans öğrencilerinin 1700 liradan 2500 liraya
Doktora öğrencilerinin 2550 liradan 3750 liraya yükseltildi.
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- KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman? 2023-2024 GSB KYK burs/kredi ilk kez alacaklara para hangi tarihte yatacak?
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