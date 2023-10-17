KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman? 2023-2024 GSB KYK burs/kredi ilk kez alacaklara para hangi tarihte yatacak?

KYK burs başvuruları her yıl binlerce öğrenci için büyük bir önem taşıyor. Öğrenim hayatlarını sürdürebilmek için bu tür desteklere ihtiyaç duyan öğrenciler, KYK burs veya kredi başvurularını yaparak bu desteğe kavuşuyorlar. 2023-2024 eğitim dönemi için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor ve özellikle yeni başlayan öğrenciler ile üniversite ara sınıfındaki öğrenciler bu dönemde başvurularını yapmaktadırlar. Ancak bu öğrenciler, alacakları burs veya kredi miktarını da merak ediyorlar. İşte tüm merak edilen detayların cevapları...