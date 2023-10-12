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Burs ve kredi başvuruları başladı! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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Burs ve kredi başvuruları başladı! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Başvuruların 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar devam edeceği belirtildi.

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