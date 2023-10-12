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TCMB EKİM 2023 FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantı tarihleri...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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TCMB EKİM 2023 FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantı tarihleri...

"Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanır?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 2023 yılının Ekim ayına gelinirken, Türkiye'nin ekonomik geleceği üzerinde belirleyici bir rol oynayacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı büyük bir beklenti ve dikkatle bekleniyor. Özellikle altın fiyatlarındaki son düşüşün etkisiyle yatırımcılar, Merkez Bankası'nın Ekim ayındaki faiz kararına odaklandı.

Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı kararı yatırımcılar tarafından heyecanla bekleniyor. Dolar ve borsada hisse yatırımı yapan yatırımcılar, ekonomistlerin ekim ayı faiz beklentisini sorguluyor. İşte haberin detayları...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı 26 Ekim 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 5 puan artırarak yüzde 25'ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

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