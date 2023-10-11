"Yeni vergi gelecek mi?" Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör kaleme aldı: Yeni vergi değil tahsilat ve denetim süreçleri iyileştirilecek
SON DAKİKA EKONOMİ HABERİ | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün A Haber’de yaptığı kritik açıklamaların şifrelerini Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör yorumladı. Bakan Şimşek’in verdiği bilgiler ışığında “Yeni vergi gelecek mi?” sorusuna bugünkü köşe yazısında yanıt arayan Güngör, “Anladığım kadarıyla öncelik yeni vergiler değil, tahsilatın etkinliğinin artırılması ve denetim süreçlerinin iyi işlemesi olacak." cümlesine yer verdi. İşte detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün Turkuvaz Medya Ankara Bürosu'ndaydı.
Açık yüreklilikle bugüne kadar yabancı yatırımcılarla yaptıkları görüşmeleri, önümüzdeki döneme ilişkin planlarını, para ve maliye politikasındaki çerçeveyi anlattı.
Bir kısmını A Haber'de izlediniz, detayları da bugün Hazal Ateş yazdı.
Ben Bakan Şimşek'in açıklamalarında birkaç hususa dikkat çekeceğim...
ÖTV ARTIŞLARI
Malum, bu aralar en fazla konuşulan konulardan birisi yeni vergi artışlarının olup olmayacağı...
Kimi yeni ÖTV artışlarından bahsediyor kimi mart ayındaki seçimler sonrası ek vergilerin gelebileceğini belirtiyor.
Tabii bunu söyleyenler de bir hesap-kitap yapıyor.
Ne hesabı derseniz...
ORTA VADELİ PROGRAM VE VERGİ
Şöyle anlatayım; Orta Vadeli Program'a göre, devletin vergi gelirleri 2024'te yüzde 73, 2025'te yüzde 28.5, 2026'da ise yüzde 19.3 artacak. 2023'te devletin vergi gelirlerinin 4 trilyon 232 milyar lirayı aşması bekleniyor. Vergi gelirleri tahmini 2024 için 7 trilyon 481 milyar TL, 2025 için 9 trilyon 613 milyar TL, 2026 yılı için ise 11 trilyon 467 milyar TL.
Peki bu artış nereden gelecek?
Doğal olarak herkesin aklına yeni vergiler geliyor.
VERGİ ARTIŞLARI VE EK MTV
Bakan Şimşek'in söylediğine göre, maliye politikasında telafi edici adımlar atıldı. (Vergi artışları ve ek MTV) Bundan sonra atılacak adımlar reform kapsamında olacak. İstisnalara odaklanılacak. Bazı istisnaların zamanla kaldırılması gündeme gelebilir. Reformla vergi tabana yayılacak. Maliye politikalarında kurallı ve öngörülebilir bir politika izlenecek. Asıl önemlisi de Gelir İdaresi'nin performansı artırılacak. Ve gelir artışının önemli boyutu tahsilat/ tahakkuk oranların yükselmesiyle gelecek.
"YENİ VERGİ DEĞİL TAHSİLAT VE DENETİM SÜREÇLERİ İYİLEŞTİRİLECEK"
Anladığım kadarıyla öncelik yeni vergiler değil, tahsilatın etkinliğinin artırılması ve denetim süreçlerinin iyi işlemesi olacak.
Bu açıklamalar, enflasyon karşısında gelir kaybı yaşayan vatandaşların ek vergilerle biraz daha ezilmemesi açısından son derece önemli...
Hatırlayın, 2022'de tahsil edilemeyen vergi 1.1 trilyon TL'ye ulaşmıştı. Bu da o dönemde Meclis'e gelen ek bütçe kanunundaki kadar bir büyüklüktü.
Tahakkuk/tahsilat oranı düştükçe, bütçe dengesinde açık oluyor, bu açık yeni vergilerle kapatılmaya çalışılıyor, tahsilat oranı daha da düşüyor, günün sonunda af geliyor. Mali af tahsilatı geciktiriyor.
Kısır döngü...
Hesaplamalara göre, kamu tahsilatında her bir puanlık iyileşme 8 milyar liralık kaynak yaratıyor.
Dolayısıyla, Şimşek'in sözünü ettiği, etkin bir vergi denetimi ile Hazine'nin vergi kaybının önlenmesi ve tahakkuk-tahsilat oranının artması bütçe açıklarını ek vergi koymadan kapatmak anlamına geliyor.
Bu konuda bazı adımlar atıldı.
İşletmelerin aktifine kayıtlı gayrimenkullerin satışında uygulanan kurumlar vergisi ve KDV istisnasına son verilmesi, tahsilat performansının artırılması kapsamında vergi borcu olan mükelleflerin Vergi Müfettişlerince Vergi Dairelerine davet edilerek borçların ödeme planına bağlanması, kayıtdışılıkla mücadele kapsamında birçok sektörde vergi denetimleri yapılması gibi uygulamalar hayata geçirildi.
Umarım daha da fazlası kısa sürede devreye alınır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. Torba yasa için açıklama geldi! Müjdeler arka arkaya sıralandı! Cumhuriyet ikramiyesi, ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı, taşerona kadro
- Açıköğretim Lisesi (AÖL) ders seçimi ne zaman yapılacak? 2023-2024 MEB AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı?
- 1.20 konut kredisi ne zaman, hangi tarihte verilecek? 1.20 konut kredisi başvuru şartları neler, kimler yararlanacak?
- KPSS şartı yok! Kızılay 23 farklı kadro için personel alım ilanı yayınladı! İşte başvuru şartları ve ilanlar
- 90 Bin Taşerona Kadro son durum 2023 | Taşeron işçiye kadro düzenlemesi Meclis'e ne zaman gelecek, kimleri kapsayacak? Son açıklamalar...
- Bursaspor - Gölcükspor ZTK maçı canlı izle! 10 Ekim 2023 Bursaspor - Gölcükspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- En şanssız kan grupları belli oldu! O hastalığa yakalanma riskiniz %80 daha yüksek! A, B, AB ve 0 kan grubu olanlar...
- AÖF güz dönemi kayıtları bitti mi, ne zaman? AÖF güz dönemi kayıtları ne zaman biter?
- Dul ve yetim maaşı alanlara müjde! Tarih açıklandı, o tarihte yatacak! 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi...
- Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçi alımı sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Gelinim Mutfakta 10 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- 2023 İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak? İOKBS (PYBS) burs ödemesi sorgulama ekranı açıldı mı?