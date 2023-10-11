"Yeni vergi gelecek mi?" Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör kaleme aldı: Yeni vergi değil tahsilat ve denetim süreçleri iyileştirilecek

Kısır döngü...

Hesaplamalara göre, kamu tahsilatında her bir puanlık iyileşme 8 milyar liralık kaynak yaratıyor.

Dolayısıyla, Şimşek'in sözünü ettiği, etkin bir vergi denetimi ile Hazine'nin vergi kaybının önlenmesi ve tahakkuk-tahsilat oranının artması bütçe açıklarını ek vergi koymadan kapatmak anlamına geliyor.

Bu konuda bazı adımlar atıldı.



İşletmelerin aktifine kayıtlı gayrimenkullerin satışında uygulanan kurumlar vergisi ve KDV istisnasına son verilmesi, tahsilat performansının artırılması kapsamında vergi borcu olan mükelleflerin Vergi Müfettişlerince Vergi Dairelerine davet edilerek borçların ödeme planına bağlanması, kayıtdışılıkla mücadele kapsamında birçok sektörde vergi denetimleri yapılması gibi uygulamalar hayata geçirildi.

Umarım daha da fazlası kısa sürede devreye alınır.