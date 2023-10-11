11-12-13-14 EKİM 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ | Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler? Borsa halka arz tarihleri...
" Bu hafta halka arz var mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 9-13 Ekim tarihleri arasındaki halka arz takvimi büyük bir merak konusu haline geldi. İşte yatırımcıların dikkatle takip ettiği bu önemli haftada halka arz olacak şirketler ve SPK'nın yayınladığı bilgiler.
Bu hafta halka arzın olup olmadığı birçok yatırımcı tarafından sorgulanıyor. 9-13 Ekim tarihleri arasındaki halka arz takvimi büyük bir merak konusu haline geldi. İşte detaylar...
HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023
*Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz talepleri 12-13 Ekim tarihleri arasında alınacak. Şirket, 207.000.00 lot ile inşaat ve kentsel dönüşüm projelerini fonlamayı planlıyor.
Hisse fiyatı 4.30 TL olarak belirlenen payların hisse kodu #MHRGY olarak belirlendi.
*Borlease Otomotiv halka arz talep toplama tarihleri 11-12-13 Ekim 2023 olarak açıklandı.
Borlease Otomotiv, BORLS koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek. Halka Arz Büyüklüğü 1.3 Milyar TL olarak açıklandı.
Lotlar 25,29 TL olarak satışa sunulacak.
*Dofer Yapı halka arz 10-11 Ekim tarihleri arasında taleplerini toplayacak.
Dofer Yapı hisse fiyatı 17,11 TL olarak belirlendi. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.
MHR GAYRIMENKUL YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?
Sermaye Piyasası Haftalık Bülteni'ne göre MHR Gayrimenkul'ün 620 milyon TL olan sermayesinin 827 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 207 milyon TL payın halka arzı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 4,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. MHR GYO 12-13 Ekim tarihlerinde arz olacak.
BORLEASE OTOMOTİV HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?
Borlease Otomotiv'in 140,5 milyon TL olan sermayesinin 168,7 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 28,2 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Bor Holding AŞ'ye ait 18,8 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 47 milyon TL pay halka arza konu edilecek. Fazla talep gelmesi halinde Bor Holding AŞ'nin sahip olduğu 4,7 milyon TL nominal değerli B grubu payların ek satışı gerçekleştirilebilecek. 1 TL nominal değerli paylar 25,29 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Borlease 11-13 Ekim tarihlerinde arz olacak.
DOFER YAPI MALZEMELERİ HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?
Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi'nin 41,75 milyon TL olan sermayesinin 55,75 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 14 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Mustafa Doğan'ın sahip olduğu 1,59 milyon TL, Yağmur Doğan'ın sahip olduğu 690 bin TL, Mert Doğan'ın sahip olduğu 690 bin TL ve Yasemin Doğan'ın sahip olduğu 30 bin TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 17 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 17,11 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Dofer 10-11 Ekim tarihlerinde arz olacak.
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