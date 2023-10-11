11-12-13-14 EKİM 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ | Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler? Borsa halka arz tarihleri...

DOFER YAPI MALZEMELERİ HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi'nin 41,75 milyon TL olan sermayesinin 55,75 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 14 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Mustafa Doğan'ın sahip olduğu 1,59 milyon TL, Yağmur Doğan'ın sahip olduğu 690 bin TL, Mert Doğan'ın sahip olduğu 690 bin TL ve Yasemin Doğan'ın sahip olduğu 30 bin TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 17 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 17,11 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Dofer 10-11 Ekim tarihlerinde arz olacak.