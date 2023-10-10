Ticaret Bakanı Ömer Bolat Brüksel’de çağrıda bulundu: Gümrük Birliği güncellenmeli

Dünyanın yeni bir sanayi çağının eşiğinde olduğunu, yeşil ve dijital dönüşümün yeni ekonomik kalkınmanın iki parametresi haline geldiğini belirten Bolat, bu durumun şirketleri ve ülkeleri önceliklerini yeniden gözden geçirmeye ve sürdürülebilirlik için yeni adımlar atmaya yönelttiğini söyledi.

Bolat, dünya ekonomisindeki olumsuz tabloya ve 6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı depremlere rağmen Türkiye'nin makroekonomik göstergeleri ve ihracat performansının ekonominin dayanıklılığını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye ekonomisinin Kovid-19 salgınına rağmen 2021'de yüzde 11,4 ve 2022'de yüzde 5,5 büyüyerek toparlanmayı başardığını, bu dönemde G20 ve OECD'de en hızlı büyüyen ilk 3 ülke arasına girdiğini hatırlatan Bolat, Türkiye'nin 2023 yılında da büyüme ivmesini sürdürerek ilk çeyrekte yüzde 3,9, ikinci çeyrekte 3,8 büyüdüğünü belirtti.

Bakan Bolat, enflasyonu düşürmek, mali disiplin, yapısal reformlar, daha iyi bir iş ve yatırım ortamına odaklanan ve 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın açıklandığını anımsatarak, Dünya Bankasının kısa bir süre önce Türkiye'nin GSYH büyüme tahminini yüzde 3,2'den yüzde 4,2'ye yükselttiğini, dış ticarette de olumlu gelişmeler yaşandığını dile getirdi.