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Son dakika | AK Parti'den 30 maddelik ekonomi paketi! TBMM'ye geldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.10.2023 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023
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Son dakika | AK Parti’den 30 maddelik ekonomi paketi! TBMM’ye geldi

Son dakika haberi...Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

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