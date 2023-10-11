Konuta bir yılda en fazla 4 kiralama sınırı! Kat maliklerinin izni alınacak | Kurallara uymayanlara ağır ceza
Turizm sektörünü baltalayan günlük ev kiralama ile ilgili yeni düzenleme geliyor. Artık evini kiralamak isteyenler belirlenen kuralları harfiyen uymak zorunda. Konutlarda turizm amaçlı kiralama düzenlemesi Meclis’te. Buna göre aynı konut bir yıl içinde dört defadan fazla kiraya verilemeyecek. Amaç dışı kullanımda izin iptal edilecek, ceza kesilecek.
Konutların Turizm Amaçlı Kullanılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Düzenleme ile konutların gerçek ve tüzel kişilere, turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmesi amaçlandı. Buna göre tek sefere mahsus 100 günden fazla süreyle kiralanan konutlar kapsam dışında kalacak.
KAT MALİKLERİNİN RIZASI ALINACAK
İzin belgesinin niteliği de yeniden belirlendi. İzin belgesini vermeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak. Bu yetki valilik vasıtasıyla kullanılabilecek. Birden fazla bağımsız bölümün yer aldığı yapılarda izin belgesine ilişkin düzenlemede kat maliklerinin söz sahibi olacak. Kat maliklerin oybirliği ile alınan kararı neticesinde bu konutlar kiralanabilecek.
CEZA KESİLECEK DURUMLAR
İzin belgesi bulunmaksızın kiralamada, üçüncü kişilere kiralamada, mesken olarak kullanmak amacıyla yapılan kiralamalarda, izin belgesi olmayan konutların kiralanması halinde idari yaptırım uygulanacak. Ayrıca her defasında 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutun dört defadan fazla kiraya verilmesi halinde de idari ceza kesilecek.
Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin otuz gün içerisinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi de cezai yaptırıma tabii tutulacak.
Turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde ibraz edilmemesi veya yapılacak denetimlerde bu belgenin sunulmaması halinde de ceza kesilecek.
AMAÇ DIŞI KULLANIMDA İZİN BELGESİ İPTAL EDİLECEK
Belge sahibinin izin belgesinin iptalini talep etmesi, turizm amaçlı kiralama faaliyetine son verildiğinin tespiti, konutun yeni maliki tarafından başvuru yapılmaması, konutun kamu düzeni, kamu güvenliği ve genel ahlaka aykırı olarak kullanıldığının bildirilmesi, sağlık ve hijyen kurallarına uyun olmaması durumunda izin belgesi iptal edilecek.
YENİ TEŞVİKLER
DÖSİM'in sermayesi 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarılacak. Aynı zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından artırılabilecek miktarın da 700 milyon TL'den 2 milyar TL'ye çıkartılmasına imkan tanınacak.
DÖSİM, atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı tesisleri yapma veya yaptırmak da yetkili bulunacak. Gelir kaynaklarının artırılması için atık su arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı tesislerinden elde edilen gelirlerde kullanılacak.
SÜRE 6 AYA DÜŞÜRÜLECEK
Düzenleme ile yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alma süreleri, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıldan 6 aya düşürülecek.
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