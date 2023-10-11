Konuta bir yılda en fazla 4 kiralama sınırı! Kat maliklerinin izni alınacak | Kurallara uymayanlara ağır ceza



CEZA KESİLECEK DURUMLAR

İzin belgesi bulunmaksızın kiralamada, üçüncü kişilere kiralamada, mesken olarak kullanmak amacıyla yapılan kiralamalarda, izin belgesi olmayan konutların kiralanması halinde idari yaptırım uygulanacak. Ayrıca her defasında 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutun dört defadan fazla kiraya verilmesi halinde de idari ceza kesilecek.