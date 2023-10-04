04 Ekim 2023, Çarşamba
AB’den Türkiye'deki gençlere ücretsiz tren bileti | Türkiye’den vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi...
Son dakika… Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede yaşayan 2005 doğumlu 36 bin gence Avrupa'da ücretsiz seyahat edebilmeleri için bilet verecek. Bu karar ardından vatandaşlar Türkiye'den 2023 yılında vizesiz gidilebilecek ülkeler listesini aramaya başladı. Peki, Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? AB'nin 36 bin gence ücretsiz vereceği "tren bileti" haberinin detayları neler? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.10.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023 14:43
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