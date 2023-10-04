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Haberler Galeri AB’den Türkiye'deki gençlere ücretsiz tren bileti | Türkiye’den vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi...

AB’den Türkiye'deki gençlere ücretsiz tren bileti | Türkiye’den vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi...

Son dakika… Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede yaşayan 2005 doğumlu 36 bin gence Avrupa'da ücretsiz seyahat edebilmeleri için bilet verecek. Bu karar ardından vatandaşlar Türkiye'den 2023 yılında vizesiz gidilebilecek ülkeler listesini aramaya başladı. Peki, Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? AB'nin 36 bin gence ücretsiz vereceği "tren bileti" haberinin detayları neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.10.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023 14:43
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AB’den Türkiye’deki gençlere ücretsiz tren bileti | Türkiye’den vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi...

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, AB'nin "DiscoverEU" programı kapsamında 18 yaşındaki 36 bin genç, internet üzerinden birkaç soruyu cevaplayarak bu imkanı elde etme şansına kavuşabilecek.

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AB’den Türkiye’deki gençlere ücretsiz tren bileti | Türkiye’den vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi...

Bunun için hazırlanan Avrupa Gençlik Portalı'ndaki sayfada bugünden itibaren 18 Ekim'e kadar başvurular yapılabilecek.

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AB’den Türkiye’deki gençlere ücretsiz tren bileti | Türkiye’den vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi...

AB ülkelerinin yanı sıra Erasmus+ programına dahil olan İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye'den gençler, Avrupa Gençlik Portalı'ndaki soruları cevaplayarak ücretsiz tren biletlerini kazanabilecek.

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AB’den Türkiye’deki gençlere ücretsiz tren bileti | Türkiye’den vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi...

Ücretsiz seyahat imkanı elde eden gençler, biletleri 1 Mart 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasında en fazla 30 gün boyunca kullanabilecek.

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AB’den Türkiye’deki gençlere ücretsiz tren bileti | Türkiye’den vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi...

Seçilen 36 bin genç, aynı zamanda toplu taşıma, kültürel mekanlar ve faaliyetler, konaklama, gıda, spor gibi alanları da kapsayan yaklaşık 40 bin noktada indirim imkanından faydalanabilecek. Biletler, Avrupa'nın bazı yerlerinde adalara veya tren imkanı olmayan bazı noktalara gidişler için de kullanılabilecek.