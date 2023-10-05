Atılan adımlar yabancının Türkiye algısını pozitife çevirdi! Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 'Masamda duruyor' diyerek duyurdu: Yurt dışından yatırım talebi yağıyor!
Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar yabancının Türkiye algısını pozitife çevirdi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Rezervlerimize doğrudan giriş yapabilecek milyarlarca dolarlık teklif mektubu masamda duruyor" dedi.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, istikrar ve ekonomideki güven ortamıyla birlikte şu an yurtdışından, fonlardan ve varlık yönetimlerinden kendilerine gelen milyar dolarlık doğrudan yatırım teklifleri bulunduğunu açıkladı.
Erkan, "Rezervlerimize doğrudan giriş yapabilecek milyarlarca dolarlık teklif mektubu benim masamda. Beni sürekli arıyorlar, biz geri dönme lüksünü kendi lehimize kullanıyoruz" dedi.
İHRACATÇIYA DESTEK GELİYOR
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Erkan, reeskont kredilerinde ihracatçılara yardımcı olarak şekilde bir çalışma yaptıkları müjdesini verdi.
Erkan, "Teknik ekiplerimizi oluşturduk, Bankalar Birliği, TİM, DEİK, TESK, TOBB ticaret odaları, sanayi odalarıyla çalışıyoruz. Maliyetleri dikkate alarak yapacağımız düzenlemeleri yakında açıklayacağız" dedi.
VADEDEN ÖNCE KKM'DEN ÇIKIYOR
Türk Lirası hacmini artırmak amacıyla Orta Vadeli Program'da yer alan yapısal reformlar konusunda hızla çalışmaya başladıklarını ifade eden Erkan, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından geçişin bu şekilde daha sağlıklı olacağını söyledi.
Erkan, "Şu anda olmadık bir olay yaşanıyor. Halkımız vadesi dolmadan KKM'yi bozmak istiyor. Vadeden önce bozunca kur farkı da alınamıyor. Ona rağmen bunu yapıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
BENİ SÜREKLİ ARIYORLAR
İstikrar ve güven ortamının tesis edilmesiyle birlikte yurtdışından milyarlarca dolarlık doğrudan yatırım teklifleri aldıklarının altını çizen Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fonlardan, varlık yönetimlerinden teklifler yağıyor. Dünya Bankası, ülkemizin başarı öyküsünün bir parçası olmak için çok makul rakamlarda yatırımda bulunuyor. Biz istedikçe verilen bir yatırım. Bunun yanında, rezervlerimize doğrudan giriş yapabilecek milyarlarca dolarlık teklif mektubu benim masamda. Biz kendi istediğimiz oranlarda, kendi istediğimiz koşullarla kabul etmek istediğimiz için beni sürekli arıyorlar."
Merkez Bankası Başkanı olarak atandığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine, "TCMB'nin kanununa uygun şekilde fiyat istikrarını sağlayın, hayat pahalılığını bu milletin gündeminden çıkarın" talimatı verdiğini ifade eden Erkan, "Bu talimat doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz" dedi.
Erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz kararlarına ilişkin duruşunun sorulması üzerine, "Merkez Bankası'nda Türkiye'nin belki de en iyi ekonomistleri, istatistikçileri, modelleme ve optimizasyon ile makro ekonomi ve finans uzmanları çalışıyor. Alınan kararın gerisinde günler ve belki aylar süren alanında en iyi uzman teknik arkadaşların çalışmaları var" yanıtını verdi.
128 MİLYAR DOLAR TARTIŞMASINA SON
Başkan Erkan, "128 milyar dolar" yalanına da son noktayı koydu. Erkan, "O dönemde MB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında yapılan bir protokol var. Yapılan işlemin mevzuatsal dayanağı var. Türkiye, ciddi bir bürokratik geçmişi, geleneği olan, kurumları olan bir ülkedir. Döviz likiditesinin ne tarafa gittiği, bunun matematiği net şekilde açıktır. 2017-2020 arasında reel sektörün yabancı para pozisyonu 60 milyar dolar iyileşirken, hanehalkının döviz mevduatı 50 milyar dolar atttı. Aynı dönemde yurtdışı yerleşiklerin portföyü azalırken, 2019 hariç her yıl cari açık verildi" dedi.
KKM'DEN ÇIKIŞ STRATEJİSİ HAZIR
Sabah'te yer alan habere göre; Erkan, KKM'den çıkış stratejisi ile ilgili soruyu şu şekilde yanıtladı: "KKM'de gerileme varken, rezervlerde artış, TL mevduata geçiş, döviz mevduatlarında düşüş var. Bunun devamı için ne gerekiyorsa yapacağız. KKM'den çıkışı sakin, kararlı bir şekilde rezervler güçlendikçe, TL enstrümanları geliştirdikçe dengeli şekilde yapacağız. Stratejimiz de var.
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