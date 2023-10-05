Atılan adımlar yabancının Türkiye algısını pozitife çevirdi! Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ’Masamda duruyor’ diyerek duyurdu: Yurt dışından yatırım talebi yağıyor!



128 MİLYAR DOLAR TARTIŞMASINA SON

Başkan Erkan, "128 milyar dolar" yalanına da son noktayı koydu. Erkan, "O dönemde MB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında yapılan bir protokol var. Yapılan işlemin mevzuatsal dayanağı var. Türkiye, ciddi bir bürokratik geçmişi, geleneği olan, kurumları olan bir ülkedir. Döviz likiditesinin ne tarafa gittiği, bunun matematiği net şekilde açıktır. 2017-2020 arasında reel sektörün yabancı para pozisyonu 60 milyar dolar iyileşirken, hanehalkının döviz mevduatı 50 milyar dolar atttı. Aynı dönemde yurtdışı yerleşiklerin portföyü azalırken, 2019 hariç her yıl cari açık verildi" dedi.