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AÖF öğrencileri vergisiz telefon ve bilgisayar alabilir mi? Vergisiz telefon açıköğretimde geçerli mi 2023?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
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AÖF öğrencileri vergisiz telefon ve bilgisayar alabilir mi? Vergisiz telefon açıköğretimde geçerli mi 2023?

"Açıköğretim öğrencileri vergisiz telefon alabilir mi?" sorusunun cevabı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Üniversitelilere yönelik kampanyanın detayları merak konusu olurken, AÖF öğrencileri de bazı sorulara yanıt arıyor. İşte vergisiz telefon hakkında ayrıntılı bilgiler...

"Vergisiz telefon AÖF öğrencilerini kapsıyor mu?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Üniversitelilere yönelik kampanyanın detayları merak konusu olurken, AÖF öğrencileri de konuya ilişkin detayları sorguluyor. İşte ÖTV'siz telefon indirimi son açıklamalar...

MÜJDEYİ BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız."

10 GB İNTERNET HAKKI

Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gençlere ücretsiz 10 GB internet uygulamasının bu ay içerisinde başlayacağını duyurdu.

VERGİ İNDİRİMİ HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK?

Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV'siz fiyatı 1500 TL'yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL'yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL'nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR AÖF ÖĞRENCİLERİNİ KAPSIYOR MU?

Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler, vergisiz telefon indiriminde yararlanabilecek. Cep telefonunu bir defaya mahsus olmak üzere yarı yarıya düşürecek olan düzenlemenin üst sınırını lisans öğrencilerinin oluşturması bekleniyor.

AÖF ve uzaktan eğitime kayıtlı öğrenciler de bu imkandan yararlanacak.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPAN 9500 LİRANIN ALTINDAKİ CEP TELEFONU MARKA VE MODELLERİ HANGİLERİ?

Türkiye'de Samsung başta olmak üzere 13 yerli ve yabancı marka üretim yapıyor.

Bu markaların, 9500 lira fiyat skalasında birçok modeli bulunuyor.

BTK tarafından onay verilmesi halinde, öğrenciler bu modelleriden birini satın alabilecek.

Bu markalar ve ürettikleri modeller şöyle:

Samsung: A04, A13, A14, A23, A24, M13, M14, M23, M33

Xiaomi (Redmi): 12C, 10, 12, NOTE 12

VIVO: Y35

General Mobile: GM 22 S, GM 22 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 24 Pro

Reeder: S23 PRO MAX

OMIX: X3, X5, X400, X600, X700

Casper (Via) : Via M30, Via M30 Plus, Via X30 Plus, Via X30, Via M35, Via F30, F30 Plus

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