"128 milyar dolar nerede?" algısı resmen çöktü! TCMB Başkanı Gaye Erkan'dan net yanıt! O iki maddeye dikkat çekti...

KKM MALİYETİ NE KADAR OLACAK? DİYE SORANLARA TCMB BAŞKANI'NDAN TOKAT GİBİ CEVAP

KKM'nin ne için ve ne zaman uygulamaya konulduğunu ayrıntılı bir şekilde açıklayan TCMB Başkanı, "KKM uygulamaya konulmasaydı ortaya çıkacak olan toplumsal maliyeti hiç dikkate almıyorsunuz. KKM arızi/geçici bir uygulama olarak döviz kurunda aşırı oynaklığı önleyerek olası bir devalüasyonu ve toplumun ağır maliyet üstlenmesini engellemiştir." ifadelerini kullandı.

Böylece TCMB Başkanı, KKM'nin toplumsal maliyeti kamusallaştırarak toplumsal refahın daha fazla erimesine karşı bir önlem olduğunu ve maliyet-külfet ilişkisi dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koydu.