"128 milyar dolar nerede?" algısı resmen çöktü! TCMB Başkanı Gaye Erkan'dan net yanıt! O iki maddeye dikkat çekti...
Türkiye'de siyaset gündemini 2 yıldır meşgul eden ve yıllardır muhalefet tarafından algı operasyonu yapılarak kullanılan "128 milyar doalr nerede?" tartışmasına TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan verdiği net yanıtlarla son noktayı koydu. Erkan yaptığı açıklamada "Bu dönemde ülkenin dış yükümlülüklerindeki değişim ile yerleşik kesimlerin dış varlıklarındaki artışa bakarsanız bu soruya cevap aramazsınız." ifadelerini kullanırken dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dönemine yönelik atılan çirkin iftiralara da yanıt verdi. İşte detaylar...
Türkiye siyasetini 2 yıldan fazla bir süredir meşgul eden ve genel seçimler öncesi muhalefetin en sık dile getirdiği eleştiri konuları arasında ilk sırada yer alan "128 Milyar Dolar"ın kime ve nasıl satıldığına dair tartışma TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunum yapan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'a soruldu.
128 MİLYAR DOLAR NEREDE? SORUSUNA NET YANIT
Erkan'ın verdiği detaylar sonrası muhalefetin elindeki en önemli eleştiri malzemesinin ne kadar boş ve anlamsız olduğu ortaya çıktı.
Uluslararası kabul gören ekonomist kimliği ile TCMB Başkanı Erkan yaptığı açıklamada "Rezervler kur oynaklıklarını ve sığ piyasalarda manipülasyonları engellemek ile ekonominin dış finansman ihtiyacını karşılamak için kullanılmıştır. TCMB'nin 128 Milyar Dolar rezerv kullanımı soruluyorsa bu dönemde ülkenin dış yükümlülüklerindeki değişim ile yerleşik kesimlerin dış varlıklarındaki artışa bakarsanız bu soruya cevap aramazsınız. Rezervler, kurda oynaklığı önlemek, piyasa manipülasyonları ile suni devalüasyonla ülke ekonomisini krizi sürüklemenin önüne geçmek, ithalatçıların ihtiyaç duyduğu dövizi temin etmek yani cari açığı finanse etmek ve içerdeki hanehalkı ile firmaların döviz taleplerini karşılamak için mevzuata uygun daha doğrusu tüm dünyada olduğu gibi TCMB işlemleri ile piyasa satılmıştır. Sanki TCMB Rezervleri kayıtsız bir şekilde, mevzyata aykırı bir şekilde elden çıkartılmış gibi bir algıyı ne TCMB ne de Türkiye kamuoyu hak etmektedir. Bilişimin, iletişimin bu kadar yaygınlaştığı ve şeffaflaştığı bir zamanda TCMB gibi ülkenin en kurumsal kurumları başında gelen bir kamu kurumunda kayıtsız usulsüz bir şekilde rezerv elden çıkarmak teknik olarak da teorik olarak da mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
YILLARIN ALGI OPERASYONUNU BİTİRECEK YANIT
Erkan yaptığı açıklamayla son yıllarda kamuoyunda en fazla tartışılan konuya açıklık getirdiği gibi, Türkiye'ye yönelik nasıl bir algı operasyonu yürütüldüğünü de gözler önüne sermiş oldu. Erkan, konuyu ekonomik, teknik, hukuki açıdan aydınlığa kavuştururken aynı zamanda dünyadaki uygulamalara da değindi. Erkan'ın açıklamasında en dikkat çeken husus ise o dönem rezervler kullanılmasaydı Türkiye ekonomisinin içine düşeceği devalüasyon ve beraberinde geleceği derin ekonomik krizdi. Böylece Berat Albayrak sonrası o döneme ilişkin ilk defa akademik-bilimsel bir şekilde yapılanların izahı kamuoyu ile paylaşılmış oldu.
ARKA KAPIDAN DÖVİZ SATIŞI İDDİALARINI DA YANITLADI
Arka kapıdan döviz satışı iddiasına yönelik soruya da yanıt veren TCMB Başkanı Erkan "Ne Türkiye'ye ne de TCMB'ye böyle bir iddia yakışmıyor" diye cevap verdi.
KKM MALİYETİ NE KADAR OLACAK? DİYE SORANLARA TCMB BAŞKANI'NDAN TOKAT GİBİ CEVAP
KKM'nin ne için ve ne zaman uygulamaya konulduğunu ayrıntılı bir şekilde açıklayan TCMB Başkanı, "KKM uygulamaya konulmasaydı ortaya çıkacak olan toplumsal maliyeti hiç dikkate almıyorsunuz. KKM arızi/geçici bir uygulama olarak döviz kurunda aşırı oynaklığı önleyerek olası bir devalüasyonu ve toplumun ağır maliyet üstlenmesini engellemiştir." ifadelerini kullandı.
Böylece TCMB Başkanı, KKM'nin toplumsal maliyeti kamusallaştırarak toplumsal refahın daha fazla erimesine karşı bir önlem olduğunu ve maliyet-külfet ilişkisi dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koydu.
TCMB'İN ÖZERKLİĞİ VE BAĞIMSIZLIĞI TARTIŞMASINA TCMB BAŞKANI SON NOKTAYI KOYDU
TCMB Başkanı Erkan Başkan Erdoğan'ın kendilerine talimat verdiği "kanunlar çerçevesinde fiyat istikrarını sağlayın ve hayat pahalılığını bu milletin gündeminden çıkarın" talimat çerçevesinde "Tüm kararlarımızı bilimsel temellere dayalı olarak alıp bağımsız bir şekilde uyguluyoruz" dedi.
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