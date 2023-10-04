TMO: Kabuklu fındık satışı yapılmamakta
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, kabuklu fındık satışı yapmasının söz konusu olmadığını belirtti.
TMO'nun kesinlikle kabuklu fındık satışının söz konusu olmadığının bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bununla birlikte, 3 Eylül'de Samsun ilimizde yaşanan sel felaketinde kurumumuz stoklarında bulunan 550 ton kabuklu fındık sele maruz kalmıştır. Bu fındıkların yaklaşık yüzde 50'si birinci derece hasar görmüş olup, zararın tazmini için sigorta şirketine devredilmiştir. Söz konusu ürünlerle ilgili tasarruf sigorta şirketine ait olup, kuruluşumuzla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır."
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