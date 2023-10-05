Halkbank’tan Memur ve Kamu çalışanlarına özel düşük faizli kredi! Ayda 2.973 TL taksit ile başvuruları topluyor…
Memur ve Kamu çalışanlarına özel Halkbank’tan düşük faizli kredi imkanı! 50.000 TL'ye kadar azami vade 36 ay, 50.001 TL - 100.000 TL arası azami vade 24 ay, 100.001 TL üzeri tutarlar için azami vade 12 ay vade seçenekleri ile sunulan kredinin detayları belli oldu.
Halkbank Memur ve Kamu çalışanlarına özel kredi imkanı sunuyor. 36 aya varan vade ile sunulan kredi ister aylık eşit taksitle ister 3 ayda bir eşit taksitler halinde ödenebiliyor. Özel bankalara kıyasla düşük faizli kredi sunan banka, nakit ihtiyacı olan Memur ve Kamu çalışanlarına birçok avantaj sunmaya devam ediyor. İşte Halkbank düşük faizli kredi kampanyası….
MEMUR VE KAMU ÇALIŞANLARINA ÖZEL KREDİ ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
Kredi Tutarı (TL): 50.000
Kredi Vadesi (Ay): 36
Aylık Faiz Oranı (%): 3,75
Tahsis Ücreti (TL): 287,5
Taksit Tutarı (TL): 2.973,37
Yıllık Toplam Maliyet Oranı (%): 77,9414
HALKBANK KAMU ÇALIŞANLARINA ÖZEL KREDİ FAİZ ORANI
Halkbank Memur ve Kamu çalışanlarına özel 3,75 faiz oranı ile kredi imkanı sunuyor. İşte tablo
KREDİ TAKSİT SEÇENEKLERİ
Halkbank Kamu çalışanlarına özel krediye 5 farklı taksit seçeneği sunuyor. İşte taksit seçenekleri
- Aylık eşit taksitli,
- Artan taksitli,
- Azalan taksitli,
- 3 ayda bir eşit taksitli,
- Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.
HALKBANK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Halkbank Kamu Çalışanlarına Özel Kredisi'nden nasıl faydalanabilmek için;
Halkbank İnternet Şubesi veya Halkbank Mobil Şube'den faydalanabilirsiniz.
Ayrıca en yakın Halkbank Şubesini ziyaret ederek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
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