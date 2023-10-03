Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: Ziraat, finans ve teknolojiyi bir araya getiren üniversite kuruluyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ziraat Bankası’nın girişimi ile ziraat, finans ve teknoloji unsurlarını bir araya getirecek şekilde kuracağımız üniversite ile bu konuda çok önemli bir adımı daha atıyoruz" dedi.
Ziraat Bankası Bankacılık Okulunun, yeni eğitim döneminin açılışı gerçekleştirildi.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, açılış töreni, Bankanın Ankara Ulus'ta bulunan tarihi genel müdürlük binasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve diğer davetlilerin katılımıyla düzenlendi.
"ÜNİVERSİTE ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIMI DAHA ATIYORUZ"
Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen Bakan Şimşek, teknolojinin gelişmesi ve finansal küreselleşmeyle birlikte dünyanın her yerine ulaşılabilirlik ve iletişimin öneminin giderek arttığı bir dönemden geçildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"4 saatlik uçuş mesafesinde 1,6 milyar nüfus, 30 trilyon dolarlık ekonomik büyüklük ve 8 trilyon dolarlık ticaret hacmine erişim imkânıyla İstanbul Finans Merkezi, küresel finans açısından önemli bir cazibe merkezi potansiyeline sahiptir. Söz konusu potansiyeli gerçeğe dönüştürecek en önemli unsurlardan bir tanesi de dünya ile rekabet ederek, geleceği yönlendiren nesillerin bankacılık sektörümüzde çalışmasıdır. Ziraat Bankası'nın girişimi ile ziraat, finans ve teknoloji unsurlarını bir araya getirecek şekilde kuracağımız üniversite ile bu konuda çok önemli bir adımı daha atıyoruz."
"ZİRAAT BANKASI BANKACILIK OKULUNUN KÖKLERİ 1926 YILINA DAYANIYOR"
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise yeni dönemde 157 bankacı adayının eğitim alacağı Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'nun köklerinin 1926 yılında kurulan "Ameli Bankacılık Mektebi"ne dayandığını bildirdi.
Çakar, "Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını, bankamızın da 160. yaşını kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Biz Ziraat Finans Grubu olarak, sadece karlılığı esas alan bir işletme mantığıyla asla çalışmadık ve çalışmayacağız. Kamusal vakarla hareket eden, ülkemizin bilançosunu ve kamu yararını önceleyen bir strateji ile faaliyetimizi sürdürürken, özel sektör esnekliği, profesyonelliği ve dinamikliği ile yolumuza devam ediyoruz. Bu bağlamda bankamızın 160 yıldır ekonomi ve finans sektörünün yanı sıra kültür-sanat, spor, eğitim vb. alanlarda verdiği desteği bir adım daha öteye taşıyacak olan üniversitenin temellerini atıyoruz. Bu amaçla kurduğumuz Ziraat Bankası Eğitim Vakfı, aralık ayı başında düzenlenecek, 'Bankacılığın Geleceği' konulu uluslararası sempozyum ile de akademik alanda katkı sunmaya başladı." ifadelerini kullandı.
Çakar, yeni başlayan meslektaşlarına başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.
ULUSAL VE ULUSLARARASI ARENADA BİRÇOK BAŞARILI BANKACI YETİŞTİRDİ
Açıklamada aktarılanlara göre, genç bankacı adaylarını iş hayatına kazandırmak, ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen bir eğitim markası olma vizyonuyla kurulan Ziraat Bankası Bankacılık Okulundan bugüne kadar ulusal ve uluslararası arenada birçok başarılı bankacı ve ekonomist mezun oldu.
Titiz bir çalışma neticesinde adaylar, sektör gelişmeleriyle her yıl yenilenen müfredat doğrultusunda eğitim görüyor. Sağlanan eğitim programında, Mesleki Eğitimler, Koçluk, Pekiştirme ve İşbaşında Eğitim Uygulamaları yer alıyor.
Ziraat Bankası Bankacılık Okulundan mezun olan öğrenciler, Ankara Üniversitesi ile yapılan iş birliği kapsamında yüksek lisans diplomasına da sahip oluyor. Ziraat Bankası ayrıca yine aynı iş birliği çerçevesinde AR-GE faaliyetleri kapsamında doktora programları düzenliyor.
100 yıla yaklaşan Bankacılık Okulu geleneğinin, İstanbul Finans Merkezi vizyonu doğrultusunda daha da güçlenerek faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor.
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