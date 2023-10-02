Yeni yasama dönemi ekonomi ajandasıyla başladı! Milyonların geliri artacak: Hangi düzenlemeler gelecek?

Meclis yeni yasama dönemine yoğun bir ekonomi ajandasıyla başladı. Emekliye zam, birinci derecedeki bütün memurlara ek gösterge verilmesi, küçük esnaf ve tüccarın prim yükünün hafifletilmesi, ev kadınlarına sigorta desteği başta olmak üzere vatandaşın gelirini artıracak, cebine doğrudan yansıyacak yasal düzenlemeler hızlı bir şekilde yaşama geçirilecek.