Yeni yasama dönemi ekonomi ajandasıyla başladı! Milyonların geliri artacak: Hangi düzenlemeler gelecek?
Yeni yasama yılına dün başlayan Meclis’in gündemi yoğun. Son çeyrekte ekonomiye ilişkin pek çok düzenleme Meclis’e gelecek. Emekliye zam, birinci derecedeki bütün memurlara ek gösterge verilmesi, küçük esnaf ve tüccarın prim yükünün hafifletilmesi, ev kadınlarına sigorta desteği başta olmak üzere vatandaşın gelirini artıracak, cebine doğrudan yansıyacak yasal düzenlemeler hızlı bir şekilde yaşama geçirilecek.
Meclis yeni yasama dönemine yoğun bir ekonomi ajandasıyla başladı. Emekliye zam, birinci derecedeki bütün memurlara ek gösterge verilmesi, küçük esnaf ve tüccarın prim yükünün hafifletilmesi, ev kadınlarına sigorta desteği başta olmak üzere vatandaşın gelirini artıracak, cebine doğrudan yansıyacak yasal düzenlemeler hızlı bir şekilde yaşama geçirilecek.
EMEKLİYE REFAH PAYI
Yeni yasama yılına dün başlayan Meclis'in gündemine yılın son çeyreğinde ekonomiye ilişkin bazı düzenlemelerin gelmesi bekleniyor. Çalışanların ve emeklilerin taleplerine yönelik çalışmalar devam ederken, gerekli düzenlemelerin son şeklini aldıktan sonra parti gruplarının ve milletvekillerinin gündemine gelmesi öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilere verilecek refah payına ilişkin çalışmayı kısa süre içinde tamamlayacak.
PRİM YÜKÜ DÜŞECEK
Yaklaşık 1 milyon küçük esnaf ile çiftçinin prim yükünü aşağı çekecek yasal düzenleme de Meclis'e gelecek. Küçük esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e indirilerek SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek.
EV KADINLARINA KOLAYLIK
Ev kadınlarının emekliliğine destek sağlanacak, emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilecek. Ev kadınlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabildiği gibi, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.
GÜVENCELİ İŞ HAYATI
Bütün çalışanlara kaliteli, güvenceli çalışma hayatı sözü verilirken, pasif işgücü programlarına erişme imkânları artırılacak. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma koşulları kolaylaştırılacak. Mevsimlik tarım işçileri gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturulacak.
Sosyal güvenlik kapsamı en üst düzeye çıkarılacak. Yaşlı bakım sigortası uygulaması yaşama geçirilecek. Çalışma hayatına devam etmek isteyen yaşlılar için esnek çalışma koşulları oluşturulacak. Mevsimlik tarım işçisi kadınların sosyal güvenlik başta olmak üzere çalışma koşulları iyileştirilecek.
MİLYONLARIN GÖZÜ MECLİS'TE
- Ev kadınlarına emeklilik desteği verilecek.
- Birinci derecedeki bütün memurlara ek gösterge verilecek.
- Küçük esnaf 5 yıl erken emekli olacak.
- Kiracıyı koruma yasası gelecek.
- Emekli zammı netleşecek.
- İşsizlik maaşına erişim kolaylaşacak.
- Emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sosyal yardım alanlara zam müjdesi! 2024 Ocak'ta miktar yükseliyor: Evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, aile destek...
- Bankalar güncel oranları duyurdu! Paranız 2'ye katlanacak! 50 bin liranın 32 ve 92 günlük mevduat getirisi hesaplandı!
- VGM BURS BAŞVURUSU EKİM 2023 | VGM burs başvuruları başladı mı? 750 TL - 1.250 TL burs kimlere veriliyor? www.vgm.gov.tr
- Sigaraya 5 TL zam geldi mi, gelecek mi? En ucuz, en pahalı güncel sigara fiyatları! 2 Ekim sigara zam haberleri...
- Emekliye çift maaş müjdesi! Miktar arttı! %50 ek zam + 10.000 - 20.000 TL arasında ödeme verilecek! 1 Ekim'den itibaren...
- Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖF kayıt yenileme başladı mı, açıklandı mı?
- Mazot ve gübre desteği Ekim ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği yattı mı?
- Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilmeye başlanacak? 150 bin TL evlilik kredisi kimlere verilecek, başvuru şartları neler?
- Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak 2023? Eylül ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı? İllere göre TCKN ile sorgulama...
- Ankara patlama son dakika! Ankara Kızılay'da patlama mı oldu, bombalı saldırı mı? İçişleri Bakanlığı son açıklamalar...
- Emekliye Cumhuriyet Bayram ikramiyesi var mı, yok mu? Emekliye 3. bayram ikramiyesi verilecek mi?
- Canbay Wolker sağlık durumu nasıl? Canbay Wolker kaza mı geçirdi?