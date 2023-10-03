Sigaraya bugün zam mı geldi, kaç TL? 3 Ekim 2023 sigara fiyatları ne kadar?
Sigaraya yeni bir zam gelecek mi sorusu özellikle tütün kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Eylül ayı başında bir sigara grubuna 5 TL'lik zam yapılmış, en ucuz sigara fiyatı 46 TL'ye yükseltilmişti. Son paylaşılan bilgilere göre bir gruba 5 TL zam yapılacağı öne sürüldü. İşte, güncel sigara fiyat listesi...
Sigara zammı son dakika! Sigaraya zam gelip, gelmediği sosyal medyada paylaşından haber sonrası merak konusu oluyor. Eylül ayında gelen 5 TL zamla beraber en ucuz sigaranın fiyatı ise 46 TL olarak biliniyor. İşte, sigara zammı son gelişmeler...
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ SON DAKİKA?
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda." ifadesini kullandı.
Sigara zammı ile ilgili markalardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, sigara zammının ne zamandan itibaren geçerli olacağı da henüz bilinmiyor.
5 TL ZAM GELMİŞTİ
Eylül ayının başında hemen hemen bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.
Birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 46-47 TL'ye çıkmış; en pahalı sigara fiyatı ise 51 TL ile 55 TL arasında değişkenlik göstermişti.
SİGARANIN ZARARLARI
*Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.
*Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.
*Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır.
*Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.
*Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.
*Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.
*Yemek borusu ve midede ülser, kanama ve kanser oluşumu artar. Pankreas kanseri riski fazlalaşır. Sigara içen erkeklerin içmeyenlere oranla daha fazla mesane kanserine yakalandıkları görülmektedir.
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