Son dakika: SPK'dan başvurular için elektronik ortam
SON DAKİKA | Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), çalışmaları tamamlanan “Elektronik Başvuru Sistemi (e-Başvuru)” projesinin ilk etabını kullanıma hazır hale getirdi.
SPK açıklamasına göre, Kurul teknolojiyi faaliyetlerinde daha yoğun kullanma hedefi doğrultusunda yeni bir projeyi hayata geçirdi.
SPK böylece çalışmaları tamamlanan "Elektronik Başvuru Sistemi (e-Başvuru)" projesinin ilk etabını kullanıma hazır hale getirdi.
Sermaye piyasası kurum, kuruluş ve ortaklıklarının Kurul'a yapmakta oldukları başvuruların elektronik ortamda alınmasını hedefleyen e-Başvuru projesi ile SPK'ya yapılacak başvuru süreçleri elektronik ortama taşınarak, başvuruların daha kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.
e-Başvuru uygulamasının ilk etabı bugün itibarıyla devreye alındı. İlk etapta Portföy Yönetim Şirketleri ve Yatırım Ortaklıkları, Kurul'a e-Başvuru uygulaması üzerinden başvuru yapabilecek. 2024 yılının ilk ayından itibaren de SPK'ya tabi tüm kurum, kuruluş ve ortaklıklarının halihazırda 250'nin üzerinde başvurusu elektronik ortamda yapılmaya başlanacak.
Başvuruların Kurul'a elektronik olarak yapılabilmesi için başvuru sahibi şirket/kurum yetkililerinin e-Devlet üzerinden kimlik doğrulama yaparak SPK'nın e-Başvuru hizmetine giriş yapmaları gerekiyor.
Şirket yetkilisi kontrolü ise Ticaret Bakanlığı MERSİS uygulaması entegrasyonu ile sağlanabilecek.
Hizmeti kullanmaya yetkili olan şirket yetkilisi yapmak istediği başvuru türünü seçerek, o başvuruya ait göndermesi gereken belge ve bilgileri elektronik ortamda sisteme girecek ve elektronik imza ile imzalayarak başvurusunu gerçekleştirecek.
Bu aşamadan sonra başvuru belgeleri kontrol için Kurul'un ilgili dairesine iletilecek ve ardından uzmanlara elektronik ortamda yönlendirilecek.
Uzman incelemesinden sonra eksik belge, ek belge ve başvuruya ilişkin gereken diğer belgeler yine uzmanınca elektronik ortamda talep edilecek. Böylece başvurunun her aşaması elektronik ortamda takip edilebilecek.
e-Başvuru projesi ile Kurul'a yapılan başvuruların sonuçlanma süresi kısalacak, kırtasiye azalacak. Proje öncesinde eksik bilgi/belge nedeniyle ortaya çıkan bekleme süreleri e-Başvuru sayesinde anlık olarak takip edilerek sistem üzerinden taraflara bildirilecek.
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