Katar’dan Türkiye’ye dev yatırım! 20 milyar doları aştı





TÜRKİYE VE KATAR STRATEJİK ORTAK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı açılış konuşmasında, Katar'ın yanında olduklarını göstermek ve Türkiye pavilyonunu açmayla Türkiye'yi tanıtmak gayesinde olduklarını belirtti.



150 kişilik bir heyetle geldiklerini belirten Bakan Bolat, "Yeşil Expo dünya çapında prestijli bir organizasyon biz Türkiye olarak 37'nci defa katılıyoruz. 6 ay boyunca da burada olacağız. Türkiye'den yine çok sayıda katılımcılar expoyu görmeye gelecekler. Bu da bizim Katar'la ilişkilere verdiğimiz önemi gösteriyor. Türkiye'yle Katar sadece dost, komşu, kardeş ülke değil aynı zamanda stratejik ortaklar. Liderlerimizin önderliğinde mükemmel düzeydeki siyasi ilişkilerimizi son yıllarda ekonomi, ticaret, yatırım ve müteahhitlik hizmetleri ve turizm alanında ve üçüncü ülkeler de ortak projeler alanında çok ilerlettik" ifadelerini kullandı.