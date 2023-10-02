Katar'dan Türkiye'ye dev yatırım! 20 milyar doları aştı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar'ın başkenti Doha'da katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Katar'ın Türkiye'ye yaptığı yatırımların 20 milyar doları aştığını belirten Bakan Bolat, "Yatırımlar inşallah daha da artacak." dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar'ın başkenti Doha'da Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda düzenlenen Ticaret Heyeti programına katıldı. Bolat programda yaptığı konuşmada, "Katar'ın Türkiye'deki yatırımları 20 milyar doları aşmış durumda" dedi.
İki ülke arasında yakın zamanda ortak ekonomi ve ticaret anlaşması imzaladıklarını dile getiren Ticaret Bakanı Bolat, "Aramızdaki ticaret ve yatırım ilişkilerindeki birçok engelleri ortadan kaldıracak ve kısa bir süre sonra inşallah bu yıl bitmeden yürürlüğe girecek. Bu anlaşmayla beraber şu anda 2.3 milyar dolar olan karşılıklı ticaretimizin daha da artacağına inanıyoruz. Yatırımlar inşallah daha da artacak. Türkiye'den Katar'a ciddi yatırımlar var. 727 Türk firması Katar'da iş yapıyorlar. 220 Katar şirketi Türkiye'de önemli projelere imza attılar. Katar'ın Türkiye'deki yatırımları 20 milyar doları aşmış durumda" dedi.
Türk müteahhitlerinin de Katar'ın alt ve üst yapısının gelişmesinde büyük projelere imza attığını ve 18, 19 milyar dolarlık hizmeti başarıyla tamamladıklarını hatırlattı.
"Şimdi amacımız üçünü ülkelerde birlikte işler yapmak" diyen Bolat, Kalkınma Yolu Projesi'ne de değindi. Bolat, Expo'da bahçeciliğin ana vatanı mottosuyla yer aldıklarını ve Türkiye'nin çevre hassasiyetlerini, sıfır atıktaki uygulamalarını göstereceklerini dile getirdi.
TÜRKİYE VE KATAR STRATEJİK ORTAK
Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı açılış konuşmasında, Katar'ın yanında olduklarını göstermek ve Türkiye pavilyonunu açmayla Türkiye'yi tanıtmak gayesinde olduklarını belirtti.
150 kişilik bir heyetle geldiklerini belirten Bakan Bolat, "Yeşil Expo dünya çapında prestijli bir organizasyon biz Türkiye olarak 37'nci defa katılıyoruz. 6 ay boyunca da burada olacağız. Türkiye'den yine çok sayıda katılımcılar expoyu görmeye gelecekler. Bu da bizim Katar'la ilişkilere verdiğimiz önemi gösteriyor. Türkiye'yle Katar sadece dost, komşu, kardeş ülke değil aynı zamanda stratejik ortaklar. Liderlerimizin önderliğinde mükemmel düzeydeki siyasi ilişkilerimizi son yıllarda ekonomi, ticaret, yatırım ve müteahhitlik hizmetleri ve turizm alanında ve üçüncü ülkeler de ortak projeler alanında çok ilerlettik" ifadelerini kullandı.
FUARI 6 AYDA 3 MİLYON KİŞİ ZİYARET EDECEK
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Son yıllarda ticaretimiz hızlı bir şekilde gelişiyor. Geçen yıl 5 bin 50 firmamız Katar'a 1 buçuk milyar dolarlık ihracat yaptı. 27 sektörümüzün tamamı Katar'a ihracatı gerçekleştirdi. Geçen yıl 18 sektörümüzün ihracatlarında artış sağladık. İhracatımız savunma ve havacılık sektöründe 290 milyon dolara, mobilya sektörümüzde 117 milyon dolara, elektrik elektronik sektöründe de 124 milyon dolara ulaştı. Makine, elektrik, mücevherat ve değerli metal eşyaları ile otomotiv sektöründe çok ciddi fırsatların olduğunu gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS ek tercih işlemleri 2023 başladı mı? DGS ek tercihler nasıl yapılır, ne zaman bitecek?
- 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek? İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredi başvuru şartları neler?
- Sıfır araç almak isteyenlere müjde! En ucuz otomobil markaları ve fiyat listesi belli oldu! Renault Clio, Fiat, Hyundai, Honda...
- 2023-2024 KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman? KYK ek yurt başvuru başladı mı?
- Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman? Manu - GS saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
- Gelinim Mutfakta 2 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- Bu 10 özelliği taşıyanlar üstün zekalı! Bu davranışların kaçta kaçını taşıyorsun öğren!
- Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman? Green Card başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- SSK - BAĞKUR maaş zammında formül ortaya çıktı! Prim - gün sayısında değişiklik + Refah payı + kademeli zam! 7.500 - 10.000 - 15.000 TL maaş alanlar...
- Ender Saraç 7 günde -7 KG garantili sakızı önerdi! İğne ipliğe dönek için 1 kaşık eklemeniz yeterli!
- AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman? AÖF ders seçimi ne zaman yapılacak, kayıt ücreti ne kadar 2023? Ekle - sil haftası...
- Bakanlık son dakika duyurdu! 2023 Ekim ayı 1500 memur, personel, işçi alımı ilan listesi yayınlandı! Kadro, kontenjan, şartlar...