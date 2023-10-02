Son dakika: Borsa İstanbul'dan bir rekor daha
Son dakika... Borsa İstanbul endeksi an itibariyle 8.500'ün üzerine çıktı ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Endeks günün ilk yarısında 8.456 puanı görmüştü.
SON DAKİKA | Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.456,16 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.
REKOR TAZELEDİ
Borsa İstanbul endeksi rekor tezeledi ve an itibari ile 8.500'ün üzerini gördü.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD hükümetinin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısının onaylanmasının ardından dalgalı bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta dünya genelinde açıklanacak olan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.
ABD'de iş gücü piyasasının Fed'in "şahin" adımlarına karşın hala çok sıcak olduğunu belirten analistler, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin Banka'nın politika adımları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.
Öte yandan, cuma günü akşam, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı. Kuruluştan yapılan açıklamada, para ve maliye politikalarının etkinliği ve bağımsızlığının artarken, Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunun, özellikle de TCMB'nin net döviz rezervlerinin güçlenmesi halinde görünümün pozitife çevrilebileceği aktarıldı.
Borsa İstanbul'da Girişim Sermayesi Pazarı (GSP) oluşturulduğu bildirildi. Borsa İstanbul duyurusunda, "Büyümek için ihtiyaç duydukları finansmanı öz kaynakla sağlamak isteyen şirketlerin, sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılara sermaye artırımı yoluyla pay ihraç ederek kaynak temin etmelerini sağlamak ve söz konusu payların Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görebilmesi amacıyla GSP oluşturuldu." ifadelerine yer verildi.
Analistler, yarın yurt içinde açıklanacak enflasyonun piyasaların odağında olacağını söyledi.
Öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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