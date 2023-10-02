İstanbul’a özel birim kuruluyor! Bakan Özhaseki’den bazı isimlere tepki: Çiçek böcekle uğraşıyorlar

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN İSTANBUL'U NASIL DÖNÜŞTÜRÜRÜM DİYE UĞRAŞACAK BİR BİRİM KURUYORUZ"

İstanbul'da başkanlık kuracaklarının da altını çizen Bakan Özhaseki, "Böylece İstanbul'daki kentsel dönüşümü devam ettirmek istiyoruz. Şu anda bir genel müdürlük bünyesinde, 81 vilayetimizde olduğu gibi İstanbul'da bir parça olarak devam ediyor. Ama İstanbul'u yeni bir genel müdürlüğe dönüştürüp kendi içinde bütçesi olan, sadece İstanbul'la uğraşacak olan gece gündüz demeden İstanbul'u nasıl dönüştürürüm diye uğraşacak bir birim kuruyoruz. Ve buna uygun da hazine arsalarını değerlendirdiğimiz oradan elde ettiğimiz gelirleri burada tutup sadece ve sadece kentsel dönüşüm için kullanacağımız bir birim kuruyoruz. Bir taraftan da hazırladığımız rezerv, Allah nasip ederse 300 binden fazla, 350 bin civarında konutu da biz yeniden sıfırdan yapmış olacağız. En eski yerleri buralara taşıyıp, boşalan yerleri de o ilçemizin sosyal donatısı olarak kullanılmak üzere ilçe belediyelerimize bırakacağız. İstanbul içinde böyle bir hazırlığımız var. Cenab-ı Hak bu memlekete zeval, kötülük, deprem vermesin. Verecekse de en hafifinden çok uzak bir zamanda versin ki biz bu düşündüklerimizi yapalım" diye konuştu.