Şok'tan Cumhuriyet'in 100. yılına özel 1000 üründe yüzde 50'ye varan indirim kampanyası
Şok Marketler zinciri, Cumhuriyet'in 100. yılına özel ekim ayı boyunca 1000 üründe yüzde 50'ye varan indirimler yapacağını açıkladı. İndirimlerin 81 ildeki 10 bini aşkın markette ve online alışveriş uygulamasında geçerli olacağı belirtildi.
Şok Marketler, 'Cumhuriyetimizin 100'üncü Yıl Şenlikleri' başlığıyla indirim kampanyası başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında ekim ayı boyunca toplamda bin üründe yüzde 50'ye varan indirimler yapılacak ve sadakat programı müşterilerine TL kazancı sağlanacak.
Ekim ayı boyunca her hafta, peynirden zeytine, çaydan kahveye, undan süte en az 250 üründe yüzde 50'ye varan indirim ve Win sadakat programı müşterilerine özel avantajlar sağlanacak. İndirimli ve Win TL kazançlı ürünlere hem marketin 81 ildeki 10 bini aşkın mağazasından hem de online alışveriş uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.
Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel indirim kampanyası hakkında değerlendirmelerde bulunan Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel şunları söyledi: "Çok büyük mücadelelerle kazanılan milletimizin varoluş savaşı tam 100 yıl önce Cumhuriyetin kuruluşu ile taçlandırıldı. Öncelikle Cumhuriyeti bizlere armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Ülkemizi daha da ileriye taşımak için çok çalışırken, ülkemizin bu en kıymetli gününü de kuşkusuz büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Türk milleti olarak en büyük özelliklerimizden biri zor günlerde birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket etmektir. Bu anlayışla küresel dalgalanmalar sebebiyle enflasyonist bir dönemden geçerken, biz de hane ekonomilerine ve enflasyonla mücadeleye katkı vererek 100'üncü yıl heyecanına ortak olmak istedik. Ekim ayındaki Cumhuriyetimizin 100'üncü Yıl Şenlikleri süresince toplam bin kampanyalı ürünümüzde indirimler ve Win avantajları sunacağız. Şok Marketler'de müşterilerimize her gün düşük fiyatlar sunuyoruz. Amacımız Türkiye'nin dört bir yanında halkımızın tamamının temel ihtiyaç ürünlerine rahatlıkla ulaşabilmesi. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü gibi böylesine özel bir dönemde her gün düşük olan fiyatlarımıza yaptığımız ilave indirimlerle Cumhuriyet şenliklerine katkı vermeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlarken, tüm halkımızı Cumhuriyetimizin 100'üncü Yıl Şenliklerine davet ediyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu 10 özelliği taşıyanlar üstün zekalı! Bu davranışların kaçta kaçını taşıyorsun öğren!
- Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman? Green Card başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- SSK - BAĞKUR maaş zammında formül ortaya çıktı! Prim - gün sayısında değişiklik + Refah payı + kademeli zam! 7.500 - 10.000 - 15.000 TL maaş alanlar...
- Ender Saraç 7 günde -7 KG garantili sakızı önerdi! İğne ipliğe dönek için 1 kaşık eklemeniz yeterli!
- AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman? AÖF ders seçimi ne zaman yapılacak, kayıt ücreti ne kadar 2023? Ekle - sil haftası...
- Bakanlık son dakika duyurdu! 2023 Ekim ayı 1500 memur, personel, işçi alımı ilan listesi yayınlandı! Kadro, kontenjan, şartlar...
- Eylül ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK Eylül ayı enflasyon oranları açıklandı mı? İşte kira artış oranı...
- Sosyal yardım alanlara zam müjdesi! 2024 Ocak'ta miktar yükseliyor: Evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, aile destek...
- Bankalar güncel oranları duyurdu! Paranız 2'ye katlanacak! 50 bin liranın 32 ve 92 günlük mevduat getirisi hesaplandı!
- VGM BURS BAŞVURUSU EKİM 2023 | VGM burs başvuruları başladı mı? 750 TL - 1.250 TL burs kimlere veriliyor? www.vgm.gov.tr
- Sigaraya 5 TL zam geldi mi, gelecek mi? En ucuz, en pahalı güncel sigara fiyatları! 2 Ekim sigara zam haberleri...
- Emekliye çift maaş müjdesi! Miktar arttı! %50 ek zam + 10.000 - 20.000 TL arasında ödeme verilecek! 1 Ekim'den itibaren...