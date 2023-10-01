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Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak 2023? Eylül ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı? İllere göre TCKN ile sorgulama...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.10.2023
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Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak 2023? Eylül ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı? İllere göre TCKN ile sorgulama...

"Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı, Türkiye'de maddi zorluklarla karşı karşıya olan ailelere yönelik devlet tarafından sunulan önemli bir destek mekanizması. Eylül ayında yapılan ödemeler sonrasında, Ekim ayı için merakla beklenen ödemeler hakkında aramalar hız kazandı. İşte ödeme sorgulama...

"Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak 2023? Eylül ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı, Türkiye'de ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelere maddi destek sağlayan önemli bir sosyal yardım programı. Hem mevcut ödemeleri alan vatandaşlar hem de yeni başvuru yapmak isteyenler, Ekim ayı Aile Destek parası ne zaman yatacak ve 2023 Aile Destek Programı başvuruları ne durumda sorularına yanıt arıyorlar. İşte konu hakkında detaylar...

DEVAM KARARI ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uzatma kararını yineledi.

EKİM AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile destek yardımı ağustos ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ekim ayı ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Aile destek ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı.

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